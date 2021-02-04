Covid-19 geçirenler için tek doz aşı yeterli olabilir

İki ayrı çalışmaya göre, Covid-19 geçirenler için mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşılarda iki doz yerine tek doz yeterli olabilir.

Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarında Covid-19 geçirenlerin bağışıklık sistemlerinin virüsü tanımada önde olduğu için tek dozun yeterli olabileceği ifade edildi.

Covid-19 geçirmiş 59 sağlık çalışanıyla yapılan çalışmada, tek doz aşıdan sonra antikor seviyelerinin, hastalığı geçirmemiş kişilerde iki doz aşı sonrası ortaya çıkan seviyelerden daha yüksek olduğu görüldü.

109 kişinin katıldığı bir başka çalışmada ise Covid-19 geçirmiş 41 hastanın ilk dozdan birkaç gün sonra yüksek seviyede antikor ürettiği ve bu seviyelerin hastalığı geçirmeyenlere oranla 10-20 kat arası daha fazla olduğu bildirildi.

Araştırmanın yazarları, hastalığı geçirenlerin ilk doz aşıdan sonraki antikor tepkilerinin en az geçirmeyenlerin iki doz aşı sonrasına eşit veya bundan daha fazla olduğunu belirterek, aşı uygulama politikalarında hastalığı geçirenlere tek doz verilecek şekilde değişikliğe gidilebileceğini savundu. Böylece daha fazla kişinin aşılanabileceği belirtildi.