Covid-19 kışlada! Pile'den sonra Lefkoşa'da da Covid-19 vakası!

KKTC'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Dün akşam Gaizmağusa'ya bağlı Pile köyünde bulunan Askeri Birlik'teki 14 Covid-19 vakasından sonra bugün de Lefkoşa'da Dereboyu diye bilinen askeri birlikte covid-19 vakası çıktığı öğrenildi.

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Pile'deki vakalardan sonra Pile ile temaslı İskele ve Karpaz'da çok sayıda temaslı karantina otellerine alınırken Lefkoşa'daki askerle temaslı olan 20 civarında askerin de PCR testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın askeri bölüklerde Covid-19 taraması başlatması bekleniyor.

GKK'nın askeri personellerin durumu ile ilgili açıklama yapması da bekleniyor.