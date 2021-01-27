  • BIST 1.467
  • Altın 438,331
  • Dolar 7,3776
  • Euro 8,9227
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

Covid-19 kışlada! Pile'den sonra Lefkoşa'da da Covid-19 vakası!

» »
Covid-19 kışlada! Pile'den sonra Lefkoşa'da da Covid-19 vakası!
Covid-19 kışlada! Pile'den sonra Lefkoşa'da da Covid-19 vakası!

KKTC'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Dün akşam Gaizmağusa'ya bağlı Pile köyünde bulunan Askeri Birlik'teki 14 Covid-19 vakasından sonra bugün de Lefkoşa'da Dereboyu diye bilinen askeri birlikte covid-19 vakası çıktığı öğrenildi.

DETAY ÖZEL HABER

Pile'deki vakalardan sonra Pile ile temaslı İskele ve Karpaz'da  çok sayıda temaslı karantina otellerine alınırken Lefkoşa'daki askerle temaslı olan 20 civarında askerin de PCR testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın askeri bölüklerde Covid-19 taraması başlatması bekleniyor.

GKK'nın askeri personellerin durumu ile ilgili açıklama yapması da bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpaz'da Covid Paniği27 Ocak 2021 Çarşamba 18:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Görevi Sona Eren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden’i Kabul Etti27 Ocak 2021 Çarşamba 18:25
  • Eroğlu’nun kızı karantinaya alındı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:56
  • İskele'de belli noktalar kapatıldı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:49
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi Onaylandı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:47
  • Bayraktar: Virüs agresif seyrediyor, ciddi tedbirler alınmalı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Doğum Günü Nedeniyle Mesaj27 Ocak 2021 Çarşamba 17:39
  • UBP, DP ve YDP Milletvekilerine COVİD-19 aşı uygulaması yapıldı27 Ocak 2021 Çarşamba 17:38
  • Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında Hızlandırma Programı başvuruları, 28 Ocak 2021 günü başlıyor27 Ocak 2021 Çarşamba 17:27
  • Özyiğit: “Bazı Otellere Kıyak Geçildiği İddiaları Araştırılmalı”27 Ocak 2021 Çarşamba 16:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti