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Covid-19 Salgın oteli Merit Cyprus Gardens yeniden açılmayı deneyecek!

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Covid-19 Salgın oteli Merit Cyprus Gardens yeniden açılmayı deneyecek!
Covid-19 Salgın oteli Merit Cyprus Gardens yeniden açılmayı deneyecek!

Covid-19 Salgon oteli Merit Cyprus Gardens yeniden açılmayı deneyecek!

KKTC Bakanlar Kurulu henüz daha KKTC'de bulunan otellerinin ne zaman açılacağı ile iglili karar almadan Merit otellerini Haziran ayında açacağını duyurdu. 

Merit Cyprus Gardens Tatil Köyü, Covid-19 salgını ile mücadele sonrasında KKTC Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu normalleşme takvimine göre Haziran ayından itibaren yeniden misafir kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Pandemi döneminde Merit Cyprus Gardens pandemi / salgın  oteli olarak da kullanılmıştı.

Merit Grup pandemi başlar başlamaz 14 Mart 2020 itibarı ile tüm otellerinin kapatmış ve tüm işçilerini işten durdurmuştu.

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