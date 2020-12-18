Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetim Gerçekleştirildi

Bu kapsamda İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri bölgedeki işyerlerini denetleyerek kovit 19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını belirledi.

Sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları, ateş ölçer, müşteri kayıt defteri, dezenfektan, giriş kısmında ilaçlı paspas, içki ruhsatları ve ürünlerin son kullanım tarihinin denetlendiği gecede ekipler kurallara uymayan işyerlerini uyararak bazıları hakkında yasal işlem başlattı.

Bu arada İskele’de ki denetimlerin süreceği de belirtildi.