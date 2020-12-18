  • BIST 1.402
  • Altın 467,823
  • Dolar 7,7291
  • Euro 9,4708
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetim Gerçekleştirildi

» »
Koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde İskele bölgesindeki denetimler de sıklaştırıldı.
Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetim Gerçekleştirildi

Bu kapsamda İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri bölgedeki işyerlerini denetleyerek kovit 19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını belirledi. 

Sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları, ateş ölçer, müşteri kayıt defteri, dezenfektan, giriş kısmında ilaçlı paspas, içki ruhsatları ve ürünlerin son kullanım tarihinin denetlendiği gecede ekipler kurallara uymayan işyerlerini uyararak bazıları hakkında yasal işlem başlattı.

Bu arada İskele’de ki denetimlerin süreceği de belirtildi. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, İskele Long Beach sahiline otel yapılmasını kınadı17 Aralık 2020 Perşembe 21:23
  • Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi17 Aralık 2020 Perşembe 20:55
  • Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanlığı’na Salih Sarpten getirildi17 Aralık 2020 Perşembe 20:52
  • İngiliz Topluluğu Derneği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti17 Aralık 2020 Perşembe 20:50
  • Tatar:“KKTC’de de maçların yılbaşından sonra başlamasını temenni ediyorum”17 Aralık 2020 Perşembe 20:45
  • Ombudsman Emine Dizdarlı: "Üst Komite kararı varken, Başbakanlığın iyileştirme yetkisi yoktur"17 Aralık 2020 Perşembe 20:43
  • Eski karısının evini soydu17 Aralık 2020 Perşembe 20:22
  • Pilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci17 Aralık 2020 Perşembe 20:16
  • Pilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci17 Aralık 2020 Perşembe 20:15
  • Akansoy Hükümetten asgari ücret için bir an önce adım atılmasını istedi17 Aralık 2020 Perşembe 20:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti