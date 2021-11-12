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CTP Gençlik Örgütü, Lokmacı'daki yaşanan olay hakkında bir açıklama yaptı!

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Lokmacı geçiş kapısına demir parmaklıklar konulması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, bir açıklama yaptı.
CTP Gençlik Örgütü, Lokmacı'daki yaşanan olay hakkında bir açıklama yaptı!

Açıklama şu şekilde:

 

"Demir parmaklıklar, çözüm umudumuzu kıramayacak!

Adamızda yaşanan 1963-1964 olayları sırasında kapatılan ve 44 yıl kapalı kalıp, 3 Nisan 2008 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ikinci Cumhurbaşkanı Sn. Mehmet Ali Talat’ın çabaları ile tekrardan geçişlere açılan Lokmacı Geçiş Kapısı bugüne dek iki toplum arasındaki barış köprüsü haline gelmiştir.

Bugün, iki liderin karşılıklı ego çatışmaları ve inatlaşmaları yüzünden toplumsal mağduriyetler oluşmaktadır. Geçtiğimiz günlerde adına ‘’tadilat’’ denilen düzenleme sonrasında Lokmacı geçiş kapısına demir parmaklıklar konulması asla kabul edilemezdir.

Sn. Anastasiades’in göreve geldiği günden beridir sistematik olarak ayrılık adımları atması, iki toplumda telafisi olmayan yaralara yol açmadan önce bu duruma dur denmelidir. Bölünmeyi değil, birleşmeyi güçlendiren adımlar atılmalıdır.

Kıbrıslı Türklerin 2000’li yıllardaki büyük mücadelesi sonucunda yıkılan duvarların 2021 yılının sonlarında tekrar inşa edilmesi, Lokmacı geçiş kapısının kapı olmaktan çıkartılıp bir barikat haline getirilmesi, bizleri mahkûm gibi demir parmaklıklar arkasına hapsetmeleri biz gençlerin birleşme umudunu kıramayacaktır.

Biz gençler, her zaman birleşme umudumuzu yüreğimizde sıcak tutup, bu gerici zihniyetlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

CTP’li gençler, ikinci Cumhurbaşkanı Sn. Mehmet Ali Talat’ın ve partimizin 3 Nisan 2008 tarihinde büyük mücadeleleri sonucunda açılan Lokmacı geçiş kapısının iki toplum arasındaki barış köprüsü olmaktan çıkarılmasına asla göz yummayacaktır.

Dünyanın gözü önünde Kıbrıslı Türklere yapılan bu ayrıştırma ve iki toplumu uzaklaştırma çabası kabul görmeyecektir. Unutulmamalıdır ki, Yeşil Hat Ateşkes Sınırı Avrupa Birliği’nin bir dış sınırı değildir.

Bizler, bırakılan bu mirasa sahip çıkacağız. Ayrılıkçı değil, birleştirici adımlar atılmasına konusunda mücadele vereceğiz. Biliyoruz ki, tek başımıza kurtulamayız.

Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz.

Yapılması gereken derhal bu yanlışlardan geri dönülmesi, güven duygusunun tekrardan inşa edilmesi ve adada kalıcı bir çözüme ulaşmaktır."

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