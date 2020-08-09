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CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu’ndan Açıklama…

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CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu’ndan Açıklama…
CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu’ndan Açıklama…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu, Gazimağusa Belediyesi’nin sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdığını ileri sürdü.

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “bir süreden bu yana yüksek faizle banka kredisi kullandığı için borçlanma kapasitesi kalmayan” Gazimağusa Belediyesi’nin, son olarak belediye meclis toplantısı yapılmış gibi göstererek düzenlediği bir belediye meclis kararıyla devlet katkısını avans olarak talep ettiği savunuldu.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“51/95 sayılı Belediyeler Yasası’na aykırı olarak sirküler bir şekilde toplanan imzalarla belediye meclis toplantısı yapılmadan toplanmış gibi gösterilerek alınan bu kanunsuz avans talebini değerlendiren Maliye Bakanlığı, bir başka usulsüz karar üreterek Bütçe Yasası’nda açık bir şekilde “Belediyelere avans verilemez” kuralını hiçe saydı ve gelecek aya ait yüklü miktardaki meblağı avans olarak Mağusa Belediyesi’ne ödedi.”

“Belediye meclis toplantısı yapılmadığı halde böyle bir toplantı gerçekleştirilmiş gibi belge düzenleyen” Gazimağusa Belediyesi yönetiminin esasen suç işlemiş olduğu dile getiren açıklamada, belediye yönetiminin, bir nevi sahte resmi evrak düzenleyip, bunu başka bir devlet kurumunda tedavüle sürdüğü ileri sürüldü.
 
Açıklamada ayrıca, “uzun bir süreden bu yana Mağusa halkından topladığı vergileri gereksiz harcamalarla çarçur ederek Mağusa halkına hak ettiği hizmetleri sunamayan Mağusa Belediyesi’nin, yine içinde bulunduğu mali kaos nedeniyle emekçilerin maaşlarını gününde ödeyemeyerek Kurban Bayramı öncesi ciddi mağduriyet yaratıldığı” iddia edildi.

Açıklamada, usulsüzlükle ilgili yetkili denetim kurulları olan Başsavcılık ve Sayıştay göreve davet edildi.

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu olarak bu konuyla ilgili gerekli tüm yasal girişimleri yapacakları da kamuoyuna duyuruldu.

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