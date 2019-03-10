CTP’liler emekçi kadınlarla buluştu

Cumhuriyetçi, Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde parti yetkilileri ile birlikte Güzelyurt’taki narenciye paketleme tesislerini ziyaret etti.

Cumhuriyetçi, Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde parti yetkilileri ile birlikte Güzelyurt’taki narenciye paketleme tesislerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli ile Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Zühre Civa, Güzelyurt Belediye Meclis Üyesi Aliye Gilanlıoğulları ve CTP Güzelyurt İlçe yöneticilerinden oluşan CTP’li heyet, emekçi kadınlarla sohbet ederek sorunları dinledi.

Sırası ile Cypfruwex, Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd, Polat Narenciye, Dilekler ve Kalyoncu Narenciye paketleme tesislerini ziyaret eden CTP’li heyete yakın ilgi gösterdi.

İŞÇİLERDEN HAKLARINA SAHİP ÇIKMALARINI İSTEDİLER

Tesislere yapılan ziyaretlerde milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli yaptıkları konuşmalarda günün önemini vurgulayarak emeğin değerini ve emeğe gösterilen saygının önemine değindiler. Kadın vekiller, kadınların kendi haklarına sahip çıkmalarını istediler.

Emekçi kadınların dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden vekiller, emekçi kadınlarla birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Ziyaretlerde ayrıca emekçi kadınlara, ‘’Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’’ yazılı alış-veriş çantası hediye edildi.