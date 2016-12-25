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CTP’nin 46. kuruluş yıl resepsiyonu gerçekleştirilecek

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CTP’nin 46. kuruluş yıl resepsiyonu gerçekleştirilecek
Büyük piyango 46. Kez çekilecek...

Kıbrıslıtürklerin barış mücadelesinden doğan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bir hafta süren 46’ıncı kuruluş yılı etkinliklerini 27 Aralık Salı saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilecek 46. Yıl Resepsiyonu ile tamamlayacak. “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganıyla gerçekleştirilecek gecede Büyük Piyango’nun da çekilişi yapılacak.

 

BİNLERCE PARTİLİ RESEPSİYONDA BULUŞACAK

Bu yılki kuruluş etkinlikleri Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan kritik gelişmelere denk gelen CTP, etkinlik haftası kapsamında müzakereler, birlikte yaşam ve Cenevre Zirvesi projeksiyonlarının sunulduğu konferans ve paneller düzenledi. Halka açık gerçekleştirilen etkinliklerde yurttaşların bilgilendirilmesi hedeflendi. Etkinliklerin sonuncusu geleneksel kuruluş yılı resepsiyonu ise 27 Aralık Salı saat 19.00’da Lefkoşa’da Hidden Garden’da gerçekleştirilecek. Binlerce partili ve davetlinin buluşacağı gecede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katılımcılara seslenecek. ‘Niyal Öztürk Band’ grubunun sahne alacağı gecede Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösteri sunacak.

 

CİDDİ, GÜVENİLİR, BÜYÜK PİYANGO 46. KEZ ÇEKİLECEK

Resepsiyonun ardından CTP’nin her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosunun çekilişi yapılacak. Bu yıl da birbirinden seçkin hediyeler kazanma fırsatı sunan piyangonun büyük ikramiyeleri BMW X1 ve Mercedes – Benz GLA 180 olarak belirlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş anına kadar bilet satışı gece boyunca devam edecek.

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