Cumhurbaşkan Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bugün (18 Ocak, 2021) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bugün (18 Ocak, 2021) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde değerlendirmelerimizi soran Borrell’e Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini, bu zeminde iki Devlet arasında iş birliği ilişkisi kurulabileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB’nin gönderdiği aşılardan 1080 adetin bugün teslim alındığını belirtmesi ve teşekkür etmesi üzerine Borrell, Kuzey Kıbrıs’a tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, hellim konusunu da gündeme getirerek, üretimdeki sağlık ve hijyen denetiminin Komisyon tarafından atanacak uzmanlarca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iş birliği halinde yapılmasını; Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde halihazırda yetkili kılınan Ticaret Odasının mevcut fonksiyon ve statüsünün bu çerçevede de korunmasını; ve Hellimin AB nezdindeki tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretine imkan verecek tadilatın eşzamanlı olarak yapılmasını istedi.

Borrell, adaya gerçekleştireceği bir sonraki ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyacağı memnuniyeti dile getirdi.