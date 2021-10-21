Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

Ercan Havaalanından Ankara’ya hareket eden Tatar’ı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

Ercan Havaalanından Ankara’ya hareket eden Tatar’ı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile diğer yetkililer uğurladı.

Tatar, saat 12.00’de, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek “Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi” konulu konferansta öğrenciler ve akademisyenlere hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek Avrasya Hizmet Ödülleri etkinliğine katılacak.