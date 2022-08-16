  • BIST 2.883,56
  • Altın 1025.576
  • Dolar 17.9604
  • Euro 18.2051
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Cumhurbaşkanı Tatar, Hakkari’de şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, Hakkari’de şehit düşen Çakır için yayımladığı taziye mesajında, ebediyete intikal eden şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Hakkari’de şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaralanarak şehit düşen P. Söz. Er Atakan Çakır’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Tatar, ebediyete intikal eden şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, TSK’ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Atakan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Atakan Çakır’ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkân ve diğer yetkililer tarafından verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Anavatan Türkiye’nin iç güvenlik konusunda, yıllardır hain terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kahramanca mücadelenin her geçen gün çok daha büyük başarılarla sonuçlanacağına olan inancımı yinelerken, PKK’nın siyasi kolu olan PYD’ye Güney Kıbrıs’ta Rum yönetimi tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle tekrar gündeme gelen GKRY-PKK ilişkilerinin, ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere bu bağlamda bir kere daha dikkati çekmekte fayda görüyorum.

Her geçen gün Güney Kıbrıs’ta artarak devam eden bölücü terör örgütü faaliyetlerinin en son örneği dün yaşanmış, GKRY'deki bölücü terör örgütü yanlılarının örgütlü olduğu GKRY Kürt Halk Meclisi üyesi 50 kişilik bir grup PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden ve her yıl kutlanan ‘15 Ağustos sözde Diriliş Bayramı’nı’ kutlamak amacıyla Trodos'taki piknik alanında bir etkinlik düzenlendiği öğrenilmiştir.

Piknik alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Mahsum Korkmaz'ın resimleriyle PKK, HPG, YPG ve YPJ bayrakları açılmıştır.

GKRY’yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir ‘savaş aracı’ olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de sahillerden sonra şimdi de "Sit alanındaki Kale arazisi" kiralandı...16 Ağustos 2022 Salı 12:48
  • Ehliyetler Birimi’nde grev16 Ağustos 2022 Salı 12:45
  • Serdaroğlu: Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?16 Ağustos 2022 Salı 12:38
  • Pirhan'da Yangın: Çam ve akasya ağaçları yandı16 Ağustos 2022 Salı 12:35
  • Taçoy’un Ankara ziyaretleri devam ediyor16 Ağustos 2022 Salı 12:32
  • Erhürman: “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir”16 Ağustos 2022 Salı 12:31
  • II. Umudumuz Gelecek Festivali gerçekleştirilecek16 Ağustos 2022 Salı 12:27
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Komite’de görüşülüyor16 Ağustos 2022 Salı 12:25
  • Taçoy’un KKTC ile TC İşbirliği Eylem Planı çerçevesindeki Ankara ziyaretleri devam ediyor16 Ağustos 2022 Salı 12:03
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor16 Ağustos 2022 Salı 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti