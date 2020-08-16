  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı: “Yurt dışından gelışlerde kımseye pcr testınde ayrıcalık tanınmamalı”

» »
Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkede Covid 19 vakalarının giderek artmakta olduğu bu günlerde alınacak tedbirlerin öneminin daha da arttığını belirterek,yurtdışından girişlerde yapılan pcr testlerinin ayrıcalık tanınmamalı.
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı: “Yurt dışından gelışlerde kımseye pcr testınde ayrıcalık tanınmamalı”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkede Covid 19 vakalarının giderek artmakta olduğu bu günlerde alınacak tedbirlerin öneminin daha da arttığını belirterek, bu nedenle yurtdışından girişlerde yapılan pcr testlerinin ayrıcalık tanımadan herkese uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Mustafa Akıncı Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Akıncı, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar TSK ve Çanakkale TSK lokallerine yaptığı ziyaretlerde, son günlerde gündemde olan ‘pcr’sız giriş ayrıcalığı konusunun kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların riski daha da artırdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hükümet, yurtdışından giriş yapanların en azından pcr test sonuçları belli olana kadar karantina altında tutulmalarını temin etmeli, Güney’e gidiş gelişlerde random-test uygulaması yapmalı ve artık yerel vakalar da söz konusu olduğundan içte de random- test uygulamasına başlaması yönünde tedbirler almalı” dedi.

Devlet tarafından uygulanacak bu tedbirlerin yanı sıra vatandaşları da kendi tedbirlerini alması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, şöyle dedi:

“Gazimağusa ziyaretimizde bu kez duraklarımız spor kulüpleriydi. Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar TSK ve Çanakkale TSK lokallerine misafir olduk. Spor kulüplerimizin Başkan, yönetici ve üyeleri ile sohbet fırsatı bulduk. Başarılarından dolayı onları kutladık. Kulüplerimizin geleceğe yönelik yeni projelerinin yanında sıkıntılarını da dinledik.

Güncel konularla ilgili sohbetlerimizin ana konusu kaçınılmaz olarak Covid19 salgınıydı. Ülkemizde vakaların giderek artmakta olduğu bu günlerde alınacak tedbirlerin önemi de bir o kadar artıyor. Bu nedenle yurtdışından girişlerde yapılan pcr testlerinin ayrıcalık tanımadan herkese uygulanması gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Son günlerde gündemde olan ‘pcr’sız giriş ayrıcalığı konusunun kabul edilemez olduğunu ve bu tür uygulamaların riski daha da artırdığını söyledik.

Benzer bir riskin daha önce ‘jet krizi’ olarak anılan olayda da yaşandığını hatırlattık. Hükümet tarafından alınması gereken tedbirleri tekrar vurguladık. Bunları, yurtdışından giriş yapanların en azından pcr test sonuçları belli olana kadar karantina altında tutulmalarını temin etmek, Güney’e gidiş gelişlerde random-test yapmak ve artık yerel vakalar da söz konusu olduğundan içte de random- test uygulamasına başlamak şeklinde sıralayabiliriz. Tabi devlet tarafından uygulanacak bu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması gerektiğinin de altını çizdik.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne ve Güzelyurt'ta asayiş kontrolü16 Ağustos 2020 Pazar 12:46
  • Lefkoşa'da defin işlemleri 09.00-12.00 arasında yapılacak16 Ağustos 2020 Pazar 12:43
  • Halk sağlığını hiçe saydılar!16 Ağustos 2020 Pazar 12:35
  • Basın-Sen Başkanı Kişmir, Pilli'ye sert çıktı16 Ağustos 2020 Pazar 12:14
  • 1'i yerel 3 vaka daha: toplam 13 oldu16 Ağustos 2020 Pazar 08:24
  • Pilli basına göz dağı verdi: Soruşturma başlatılacak16 Ağustos 2020 Pazar 08:23
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 16 Ağustos 2020 Pazar16 Ağustos 2020 Pazar 08:21
  • Vaka Sayısı 64'e yükseldi! Odalar doldu, pandemi otelinde ise yer kalmadı!15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:51
  • Lefkoşa'da defin işlerine yeniden düzenleme15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:53
  • Vakalar çoğaldı, Sağlık Bakanlığı denetim yapacağını duyurdu15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti