Darp olayında yeni gelişme: Sıla son noktayı koydu

Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'na gönderilen soruşturmada, Sıla Gençoğlu şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'la uzlaşmayı reddetti. Sanatçı Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.
TEKLİF AŞAMASINDA KALDI
İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu da "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu, götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece uzlaşma teklif aşamasında kaldı. Önümüzdeki günlerde Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'nın iddianame düzenlemesi bekleniyor.
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