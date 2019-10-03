DAÜ nereye koşuyor? -1

Gazeteciler Birliği’nde DAÜ rektörlüğü bir basın toplantısı düzenledi. Prof. Necdet Osam tüm Rektörlük kadrosu ile hazırlanmış bir şekilde 45 dakikalık bir sunum yaptı.

Kısa kısa notlar aldım.

DAÜ 2015’ten bu yana dünyada bulunan 25 Bin Üniversite içinde The Higer Education (THE) listesinde ilk 1000’e girebilmeyi başarmış.

5 yılda 1312 bilimsel yayın üretilmiş.

50 yaş altı en genç Üniversiteler sıralamasında ise dünyada ilk 200’ün içerisinde 121. sırada.

DAÜ 40 yaşında ve kurumsallaştı.

Öyle ki 3 günlük sürmesi gereken YÖK denetimleri bile 1 günde bitirebilecek noktaya gelmiş.

Bu yıl Türkiye’den gelen öğrenci sayısı %12,8 artmış, şu ana kadar DAÜ’ye 3800 yeni kayıt yapılmış. DAÜ’de 2 yeni bina yapılıyor tüm masrafları a’dan z’ye DAÜ kendi öz kaynakları ile yapıyor. 82 Milyon TL devlete vergi ödenmiş. Her ay 3 Milyon TL civarında vergi ödemesi yapıyor.

DAÜ’nün yurtdışında 168 Üniversite ile ortak yürüttüğü çalışmalar var.

Tüm bu çalışmalar YÖK’ün yani Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu’nun bilgisinde, onayında…

DAÜ geçtiğimiz yıl Magna Carta sözleşmesini imzalamış…

DAÜ YÖDAK’a İran’daki Üniversite ile birlikte yürüttüğü ve daha önce YÖK’ten de onay aldığı YÖDAK’tan da ön açma izni aldığı dişçilik fakültesi ortak programı ile ilgili 4 kez müracaatta bulunmuş.

Ama her ne hikmetse YÖDAK’taki duvarı!

Bir türlü aşmamış.

Cevap verilmemiş.

Şu eksik bu fazla denmemiş.

Hiç çekinmeden Necdet hocaya sordum.

2017’den önce DAÜ öğretim üyesi olan Prof. Hülya Harutoğlu ve bay Macid (İran uyruklu akademisyen) ile ilgili polise ve Sayıştay’a intikal eden yolsuzluk dosyaları ile ilgili ne gibi bir ilerleme var?

DAÜ’nün buradaki 2 Milyon TL zarar ziyanı tahsil edildi mi?

Çok ilginçtir Prof. Harutoğlu ile ilgili dosya da Sağlık Bilimleri Fakültesi ve o dönemki harcamalar ile ilgili…

Milletvekili Resmiye Canaltay DAÜ’den mezun oldu mu?

Bu konuda soruşturma açıldı mı?

Meclis’te bulunan ve yılan hikâyesine dönen DAÜ yasası ne durumdadır?

Ve DAÜ’de seçimle gelen yönetime darbe mi planlanıyor?

Devamı yarın…