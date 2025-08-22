  • BIST 11375.31
DAÜ-SEN: Hükümetin DAÜ'de Mali İstikrar Sağlama Niyeti ve İsteği Yok

Sürdürülebilir mali yapıya ulaşmak için sendikaların, DAÜ yönetiminin ve hükümetin 4 Nisan 2024’te imzaladıkları 4 yıllık protokole rağmen, Hükümet atadığı Vakıf Yöneticiler Kurulu eliyle DAÜ'de her gün yeni bir probleme imza atıyor.
Sürdürülebilir mali yapıya ulaşmak için sendikaların, DAÜ yönetiminin ve hükümetin 4 Nisan 2024’te imzaladıkları 4 yıllık protokole rağmen, Hükümet atadığı Vakıf Yöneticiler Kurulu eliyle DAÜ'de her gün yeni bir probleme imza atıyor.

Bir taraftan maaş kesintileri ve yeni istihdam yapmadan giderler ciddi azaltılırken diğer taraftan ise yabancı öğrenci harçları azaltılarak gelirler düşürülmektedir. 

DAÜ tarihinde ilk kez maliyetinin altında yabancı öğrenci harcı alır duruma getirilmiştir ve tarihte ilk kez yabancı öğrenciler diğer öğrencilerden daha az ücret öder duruma getirilmiştir.

Bu durumda, hükümetin atadığı VYK’nın kararı ile devlet ve DAÜ mali açıdan kaybederken özel öğrenci acenteleri kazanan oluyor. Bu akıl dışı uygulama sendikamızın tüm uyarılarına rağmen maalesef sürdürülmeye devam ediliyor.

Bu kararların yanında hükümetin atadığı VYK Rektörlük ile iş birliği içinde vekalet ile yönetici makamı dağıtmaya devam ediyor. 

Seçim yasakları devreye girmeden bir taraftan idari yönetici makamları vekaleten devam ettirilirken, diğer taraftan yine tarihte bir ilk olarak Fakültelerin iradesiyle demokratik, özerk üniversite yapısına uygun olarak seçilen ve asaleten görevde olan iki dekan, sırf üniversite içindeki yanlış akademik, mali ve idari kararlara senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda (ÜYK) itiraz ediyorlar ve yönetimin uyumunu bozuyorlar gerekçesi ile, hükümetin atadığı VYK'nın onayı ile görevden alınıyor ve yerlerine Fakülte Kurullarının oybirliği ile yaptığı itirazlara ve görüşlere rağmen "uyum" sağlayacak iki dekan vekaleten atanıyor.

Yeni tüzük çalışmaları ile uluslararası standartlar mali kriz döneminde bile göz ardı edilerek çalışanların %10'undan az olması gereken yönetici pozisyon sayısı %25'lerde tutuluyor. Sendikamızın tüm yazılı itirazlarına rağmen, huylu huyundan vazgeçmiyor ve ısrarla ben makam dağıtacağım diyor.

Tam kayıt döneminde doğrudan yönetim eliyle, nerdeyse kasten denilebilecek şekilde DAÜ karıştırılmaya çalışılıyor.

Sendikamız ısrarla DAÜ Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) olmasın diye, her türlü katkıyı sağlarken ve imzaladığı protokole uyarken, Hükümet ve atadığı VYK ısrarla DAÜ'de KTHY durumu yaratmaya çalışıyor.

Özetle, diğer kurumlarda olduğu gibi DAÜ'de de Hükümet ve VYK tam anlamıyla "huylu huyundan vazgeçmiyor" tablosu sergiliyor.

DAÜ-SEN

