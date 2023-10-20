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DAÜ’de Rektör adayı Prof. Dr. Hasan Kılıç için güven oylaması yapılıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çalışanları rektörü belirlemek üzere sandık başına gitti.
DAÜ’de Rektör adayı Prof. Dr. Hasan Kılıç için güven oylaması yapılıyor

Tek Rektör adayı olarak seçime giren DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç için güven oylaması yapılıyor.

Saat 09.00’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda başlayan oy verme işlemi Saat 16.00’ya kadar sürecek. Bu süre içerisinde yaklaşık 1300 DAÜ personeli oy verebilecek.

Prof. Dr. Hasan Kılıç oy kullanan seçmen sayısının yarısından bir fazla oy alması halinde güvenoyu almış olacak. Kılıç’ın ismi bu durumda Senato tarafından Rektör olarak atanması için Vakıf Yöneticiler kuurlu’na sunulacak.

Oy verme işlemi sürerken açıklama yapan Prof. Dr. Hasan Kılıç, tarihi bir üniversite olan DAÜ’de  bugün yine tarihi bir günün yaşandığını ifade etti.

Kılıç, “Heyecanlıyız, tüm çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, personelimiz  herkes demokratik hakkını kullanarak teamüllere uygun olarak yeni rektörü belirlemek için bugün sandık başında” dedi.

Kılıç, bugünü DAÜ’nün içinden geçtiği sürece sahip çıkma anlamında çok önemli bir gün olarak değerlendirdiğini belirterek, “Hep birlikte inşallah DAÜ’yü hak ettiği noktalara paydaşlarımızla birlikte çalışarak ulaştıracağımızı düşünüyorum” dedi.

Kılıç, katılımın oldukça iyi olduğuna değinerek DAÜ’nün bugün kendi geleceğine sahip çıktığını belirtti.

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