Değirmenlik Lisesi’nden Karavezireler’e ziyaret

Ziyarette Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı yaptıkları nezaket ziyaretinde Başkan Ali Karavezirler’e okul için yaptığı katkılara teşekkür ederken, Okul Aile Birliği ise sorunlarını aktararak, görüş alışverişinde bulundu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı , Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Pekün ve üyelerini makamında kabul etti. Karavezirler, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken,müdürler, öğretmenler ve okul aile birlikleri ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı yaptıkları nezaket ziyaretinde Başkan Ali Karavezirler’e okul için yaptığı katkılara teşekkür ederken, Okul Aile Birliği ise sorunlarını aktararak, görüş alışverişinde bulundu.