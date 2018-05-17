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Değirmenlik'te sürpriz aday...

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Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı da bağımsız aday olacağını açıkladı
Değirmenlik'te sürpriz aday...

Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı 24 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Değirmenlik'te bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıkladı.

Meraklı adaylığını sosyal medyada şöyle duyurdu;

".MERHABA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ...........
.PARTİCİLİĞİN YEYİP BİTİRDİĞİ BU GÜZEL ÜLKEMDE.....
..DEĞİRMENLİK BELDESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA......
....BAĞIMSIZ OLARAK ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM..
........TÜM HALKIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNAR........
RESMİ AÇIKLAMAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIM..."

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