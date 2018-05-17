Değirmenlik'te sürpriz aday...

Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı 24 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Değirmenlik'te bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıkladı.
Meraklı adaylığını sosyal medyada şöyle duyurdu;
".MERHABA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ...........
.PARTİCİLİĞİN YEYİP BİTİRDİĞİ BU GÜZEL ÜLKEMDE.....
..DEĞİRMENLİK BELDESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA......
....BAĞIMSIZ OLARAK ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM..
........TÜM HALKIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNAR........
RESMİ AÇIKLAMAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIM..."
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