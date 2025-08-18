  • BIST 10893.93
  • Altın 4401.872
  • Dolar 40.8868
  • Euro 47.768
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Deli Dana Hastalığı Kapımızda: “Önlem Almazsak Bedel Ağır”

» »
Kuzey Kıbrıs’ta bir vatandaşımızın “Deli Dana Hastalığı” olarak bilinen Bovino Spongiform Ensefalopati (BSE) kaynaklı bir vaka sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştır.
Deli Dana Hastalığı Kapımızda: “Önlem Almazsak Bedel Ağır”

Kuzey Kıbrıs’ta bir vatandaşımızın “Deli Dana Hastalığı” olarak bilinen Bovino Spongiform Ensefalopati (BSE) kaynaklı bir vaka sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Bu üzücü gelişme, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme taşımaktadır.

Deli Dana Hastalığı Nedir?

BSE, sığırlarda görülen, beyin ve sinir sistemini etkileyen ölümcül bir hastalıktır. İnsanlara geçtiğinde “variant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD)” olarak adlandırılır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Gıda Yoluyla Nasıl Bulaşır?

Deli dana hastalığına (BSE) sebep olan etken, “prion” adı verilen anormal bir proteindir. Bu prionlar, özellikle sığırın beyin, omurilik, göz, dalak ve ince bağırsak gibi sinir sistemi ve lenf dokularında yoğun şekilde bulunur. İnsanlara bulaşma yolu, bu dokuların gıda zincirine karışması ve tüketilmesidir.

Normal kas dokusunda (örneğin biftek) risk çok daha düşüktür, ancak kıyma ve işlenmiş ürünlerde hangi parçaların kullanıldığı net bilinmediği için bulaşma ihtimali artabilir.

Pişirme ile Yok Olur mu?

BSE’ye sebep olan prionlar ısıya ve pişirmeye karşı olağanüstü dirençlidir. Kaynatmak, haşlamak, kızartmak veya fırınlamak prionları yok etmez.

Yani “iyi pişirirsek sorun olmaz” düşüncesi yanlıştır. Bu nedenle asıl korunma yöntemi riskli dokuların gıda zincirine hiç girmemesi ve denetimlerin sıkı olmasıdır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak halkımızı bilinçlendirmek amacıyla aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmesini önemle tavsiye ediyoruz:

  1.  Et ve Et Ürünleri Seçimi
  • Etinizi mutlaka resmi denetimlerden geçen kasap ve marketlerden satın alınız.
  • Ambalajlı ürünlerde etiket, üretim ve son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmelidir.
  • Kıyma ve hazır ürünler (sucuk, salam, sosis vb.) yalnızca izinli ve kayıtlı işletmelerden temin edilmelidir.
  1. Kıyma ve İşlenmiş Et Ürünleri
  • Kıyma satın alırken kasapta gözünüzün önünde tek parça etten çekilmesini talep ediniz.
  • Karışım ürünlerde (kıyma, sakatat karışımı köfte harcı vb.) risk artabileceği için güvenmediğiniz yerlerden alım yapmayınız.

 

 

  1. Kaçak veya Denetimsiz Etlerden Kaçının
  • Sokakta, izinsiz ya da belgesiz kesilen hayvanların etleri kesinlikle tüketilmemelidir.
  • Kaynağı ve menşesi belli olmayan ürünlerden uzak durulmalıdır.
  1. Riskli Dokuların Tüketiminden Kaçının
  • Beyin, omurilik, dalak, ince bağırsak gibi dokular BSE açısından yüksek risk taşımaktadır.
  • Bu dokuların tüketilmemesi, yemeklerde kullanılmaması gerekmektedir.

Yetkililere Çağrımız

  • Et ithalatında ve yerel kesimlerde sıkı veteriner kontrolleri yapılmalı, riskli ülkelerden et ithalatına izin verilmemelidir.
  • Kesimhanelerde riskli dokuların gıda zincirine girmesi engellenmeli, bu dokular uygun şekilde imha edilmelidir.
  • Kamuoyu düzenli olarak ve şeffaf biçimde bilgilendirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, gıda güvenliği bir tercih değil, toplum sağlığının teminatıdır. Deli dana hastalığından korunmanın tek yolu denetimli, kayıtlı ve güvenilir gıdaya ulaşmaktır. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için halkımızın bilinçli, yetkililerin ise sorumlu davranması hayati önem taşımaktadır.

 

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Beste Oymen

Başkan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BM Barış Gücü adada asker azaltacak18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:35
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
  • KOOP'un üç iştiraktekinde grev18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:28
  • Merit’ten, hastaneye sedye bağışı17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
  • İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:09
  • Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti