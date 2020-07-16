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Demir boruyla tartıştığı kişinin aracın camını kırdıkları için mahkemeye çıkarıldılar

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Demir boruyla tartıştığı kişinin aracın camını kırdıkları için mahkemeye çıkarıldılar
Demir boruyla tartıştığı kişinin aracın camını kırdıkları için mahkemeye çıkarıldılar

13.7.20 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gazimağusa’da Anamur caddesi üzerinde belediye araç park yeri içerisinde bulunan ve araç sahibi M.B nin de içinde bulunduğu araca İ.Ö isimli şahsın teşviki ile yüzlerine karto maske takarak demir boru kullanmak suretiyle ön camına vurup 800 TL kasti hasarda bulunan İ.G (E-33) ve M.K (E-33) şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanmışlardı. Kendilerini suç işlemeye teşebbüs ettiğini iddia ettikleri İ.Ö isimli şahıs ise bulunamamıştı.

Aranmakta olan zanlı İ.Ö 15.7.20 tarihinde gece saat 12.00 raddelerinde kendi isteğiyle polise giderek teslim oldu ve tutuklandı. Zanlı İ.Ö bugün 16.7.20 tarihinde kasti hasar ve tecavüzkâr alet taşıma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Engin Yıldız olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Yıldız şahadetinde, 13.7.20 tarihinde Gazimağusa’ da umumi bir yer olan araç park yeri içerisinde araç sahibi M.B’ nin de araç içerisinde bulunduğu esnada zanlının telefoniyen yapmış olduğ teşvikle İ.G ve M.K'nin tasarruflarında bulundurdukları demir boru ile kasten ve kanunsuz olarak aracın ön camına vurmak suretiyle 800 TL kasti hasar yaptıklarını söyledi. İ.G’ ün aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini, M.K'nin de aynı gün tutuklandığını, zanlı ile telefon görüşmesi yaptığı ve suçun işlenmesi konusunda teşvikte bulunduğu iddiası ile bir gönüllü ifade verdiğini belirten Yıldız zanlının ayni gün arandığını ancak bulunamadığını söyledi.

Kasti hasar olayı ile ilgili tutuklanan İ.G ve M.K’ nin 14.7.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildiğine dikkat çeken Yıldız, zanlının da 15.7.20 akşamı saat 12.00 sıralarında polise gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını belirtti. Olay esnasında kendisinin orada olmadığını, işlenen suçla hiçbir bağlantısı olmadığı yönünde zanlının beyanı olduğuna değinen Yıldız, paket işinde çalışmasından dolayı İ.G’ yi bildiği ve telefonda görüştüğünü iddia ettiğin belirtti. Zanlının beyanları ve kamera görüntülerinin incelenebilmesi yanında cep telefonu ile ilgili GSM operatöründenyazışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, zanlı aleyhine 1 gün süre ile tutukluluk emri verilmesini tale etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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