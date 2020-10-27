  • BIST 1.136
  • Altın 497,460
  • Dolar 8,1052
  • Euro 9,5845
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!

Demirhan’da Kaçak Et Operasyonu

» »
Kaçak olduğu tespit edilen yüklü miktarda Dana ve kuzu eti bulunarak İşletmeci "Yusuf Yumuşak" suç üstü hali tutuklandı.
Demirhan’da Kaçak Et Operasyonu

Demirhan’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Yusuf Yumuşak'ın yaptığı Dörtkardeşler restoranda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak olduğu tespit edilen yüklü miktarda Dana ve kuzu eti bulunarak İşletmeci suç üstü hali tutuklandı.

img-9821e6dd7b7822b15f4c652352d96b66-v.jpg

Polisten aldığımız bilgide bugün saat 13:30 sıralarında, Demirhan'da Yusuf Yumuşak'a ait Dörtkardeşler isimli restorana, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrol neticesinde, buzdolabı içerisinde Güney Kıbrıs menşeli yaklaşık 1360 kg ağırlığında dana, 181 kg  kuzu eti ve 62 kg yağ (toplam 1603 kg) bulunmuştur. Bulunan etler müsadere edilmek üzere alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu iş yeri ise Belediye tarafından mühürlenmiştir.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahar Tekünlü Gülkaya hayatını kaybetti26 Ekim 2020 Pazartesi 19:50
  • KKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!26 Ekim 2020 Pazartesi 19:47
  • KKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!26 Ekim 2020 Pazartesi 19:46
  • Rogers: “Yapılması gereken Başbakan’ın İstifasını Cumhurbaşkanı’na sunmasıydı”26 Ekim 2020 Pazartesi 19:35
  • Demirhan'da 603 kg kaçak et ele geçirildi26 Ekim 2020 Pazartesi 19:34
  • UBP kurultayında 5 aday başkanlık için yarışacak26 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
  • Erhürman: “Bakanlar Kurulu hukuken yok hükmündedir”26 Ekim 2020 Pazartesi 19:19
  • Erdoğan:“Kapalı Maraş’ta piknik yapabiliriz”26 Ekim 2020 Pazartesi 19:01
  • Takla atıp ölümlü kazayı yapan şöför tutuklandı26 Ekim 2020 Pazartesi 18:51
  • Özersay:''Sayın Tatar vekalet vermedi. Devlette boşluk oluştu”26 Ekim 2020 Pazartesi 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti