Demirhan’da Kaçak Et Operasyonu

Demirhan’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Yusuf Yumuşak'ın yaptığı Dörtkardeşler restoranda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak olduğu tespit edilen yüklü miktarda Dana ve kuzu eti bulunarak İşletmeci suç üstü hali tutuklandı.

Polisten aldığımız bilgide bugün saat 13:30 sıralarında, Demirhan'da Yusuf Yumuşak'a ait Dörtkardeşler isimli restorana, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrol neticesinde, buzdolabı içerisinde Güney Kıbrıs menşeli yaklaşık 1360 kg ağırlığında dana, 181 kg kuzu eti ve 62 kg yağ (toplam 1603 kg) bulunmuştur. Bulunan etler müsadere edilmek üzere alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu iş yeri ise Belediye tarafından mühürlenmiştir.