  • BIST 10078.34
  • Altın 2580.095
  • Dolar 33.5225
  • Euro 36.7762
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Deniz Suyu Temmuz ayı analiz sonuçları açıklandı.. Hangi Plajlar temiz?

» »
Deniz Suyu Temmuz ayı analiz sonuçları açıklandı.. Hangi Plajlar temiz?
Deniz Suyu Temmuz ayı analiz sonuçları açıklandı.. Hangi Plajlar temiz?

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayında KKTC genelinde plajlardan deniz suyu numunelerinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilmesi sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi’nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağı”nın henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.

Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.

Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.

 

Değerlendirme sonuçları ve parametreler aşağıda verilmiştir.

Sıra No.Plaj AdıBölgeE.coli (sayı/100 ml)Enterekok (sayı/100ml)
1ACAPULCO HOTEL PLAJIGİRNE00
2ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPEGİRNE00
3CHAMADA HOTEL BEACHGİRNE90
4DİANA BEACHGİRNE40
5ESENTEPE HALK PLAJIGİRNE00
6ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPEGİRNE00
7KORİNEUM GOLF CLUBGİRNE00
8SHAYNA BEACH ÇATALKÖYGİRNE00
9ESCAPE BEACH ALSANCAKGİRNE00
10KARŞIYAKA HALK  PLAJIGİRNE410
11MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTAGİRNE00
12MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAKGİRNE050
13MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMIGİRNE010
14SARDUNYA BEACHGİRNE1540
15ALTINKOYGİRNE010
16CAMELOT BEACH ALSANCAKGİRNE24010
17KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJIGİRNE010
18KAYA PALAZZO HOTEL PLAJIGİRNE230
19KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLUGİRNE00
20MARE MONTE PLAJI ALSANCAKGİRNE4330
21MERİT PARK HOTEL PLAJIGİRNE040
22TOP-SET BEACHGİRNE4330
23CRATOS HOTELGİRNE930
24KARAKUM HALK PLAJIGİRNE40
25OSCAR HOTEL PLAJIGİRNE93160
26DOME HOTEL PLAJIGİRNE90
27AMMADİ HALK PLAJI/LAPTAGİRNE00
28GÜZELYALI HALK PLAJIGİRNE00
29L.A HOTEL PLAJI LAPTAGİRNE00
30LAPETHOS HOTEL PLAJIGİRNE40
31SUNA’S BEACHGİRNE010
32ADA BEACH HOTEL ALSANCAKGİRNE00
33DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAKGİRNE930
34LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLUGİRNE4600
35ROCKS HOTEL PLAJIGİRNE150200
36VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAFGİRNE1560
37VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAFGİRNE90
38LORDS PALACE HOTEL PLAJIGİRNE210200
39AFRODİT PLAJI DENİZ SUYULEFKE00
40ASPAVA PLAJI DENİZ SUYULEFKE00
41ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYULEFKE00
42KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYULEFKE00
43MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYULEFKE00
44TSK ASKERİ PLAJILEFKE90
45YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYULEFKE70
46YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYULEFKE00
47LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYUBAFRA00
48NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYUBAFRA00
49MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYUBAFRA90
50KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJIBAFRA70
51THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJIBAFRA00
52SEA BİRD PLAJIDİPKARPAZ00
53ALTINKUMSAL HALK PLAJIDİPKARPAZ010
54LİVANA HOTEL PLAJIDİPKARPAZ00
55BLUE SEA HOTEL PLAJIDİPKARPAZ00
56AYFİLON BELEDİYE PLAJIDİPKARPAZ00
57KARPAZ GATE MARİNA PLAJIERENKÖY00
58CLUB Dİ MARE HOTELERENKÖY00
59YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJIERENKÖY00
60CONCORDE HOTEL PLAJIBAFRA00
61KUMYALI HALK PLAJI DENİZ SUYUBAFRA90
62YEDİKONUK HALK PLAJIYEDİKONUK40
63KAPLICA HOTEL PLAJIKAPLICA00
64TATLISU BELEDİYESİ ZAMBAK TATİL KÖYÜTATLISU00
65ARDIÇ AĞACI TATİL KÖYÜ PLAJITATLISU00
66DERİNYA DENİZ EVİ PLAJIMAĞUSA440
67KAPALI MARAŞ HALK PLAJIMAĞUSA230
68ARKIN PALM BEACH HOTEL PLAJIMAĞUSA00
69GLAPSİDES PLAJIMAĞUSA1550
70GÜVEN ORDU EVİ PLAJIMAĞUSA00
71DAÜ BEACH CLUB PLAJIMAĞUSA90
72SİLVER BEACH PLAJIMAĞUSA1510
73SALAMİS BAY CONTİ HOTEL PLAJIİSKELE4310
74MİMOZA HOTEL PLAJIİSKELE00
75KOCAREİS PLAJIİSKELE40
76YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJIMAĞUSA00
77BEDİS PLAJIİSKELE410
78LUSH PLAJIİSKELE00
79PERA MAKENZİE PLAJIİSKELE00
80İSKELE HALK PLAJIİSKELE00
81LONG BEACH PLAJIİSKELE00
82MACKENZİ BAY PLAJIİSKELE00
83THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJIİSKELE00
84MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJIİSKELE00
       

 

Bunlara ek olarak yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında analiz sonucu Dairemizin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerimizden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir:

 

Sıra No.Plaj AdıBölgeE.coli (sayı/100 ml)Enterekok (sayı/100ml)
1CAMELOT BEACH ALSANCAK PLAJIGİRNE480
2LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJIGİRNE7100
3ROCKS HOTEL PLAJIGİRNE11160
4LORDS PALACE HOTEL PLAJIGİRNE4360
5OSCAR HOTEL PLAJIGİRNE1540
6LUSH PLAJIİSKELE490
7PERA MAKENZİE PLAJIİSKELE7100
8İSKELE HALK PLAJIİSKELE23100
9LONG BEACH PLAJIİSKELE990
10MACKENZİ BAY PLAJIİSKELE93110
11THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJIİSKELE9100
12MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJIİSKELE4360
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2 bin 287 sürücü kontrol edildi: 461 yasal işlem08 Ağustos 2024 Perşembe 15:53
  • Tatar: Erenköy şehitleri Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiler08 Ağustos 2024 Perşembe 15:51
  • Boşandığı gün eşine ait aracı sahte evrakla üzerine aldı!08 Ağustos 2024 Perşembe 15:51
  • Aracında uyuşturucuyla yakalandı... Cezaevi'ne gönderildi...08 Ağustos 2024 Perşembe 15:50
  • Sahte pasaport davası sonuçlandı...İşte mahkemeden detaylar...08 Ağustos 2024 Perşembe 15:50
  • Telekomünikasyon hizmetleri ücretleri yeniden düzenlendi08 Ağustos 2024 Perşembe 15:48
  • Av tarihleri yayımlandı08 Ağustos 2024 Perşembe 15:47
  • Cumhurbaşkanlığı, Erhürman’ı gerçekçi ve objektif değerlendirmeye davet etti08 Ağustos 2024 Perşembe 14:31
  • Maliye Bakanlığından tasdik memurluğu başvurularına ilişkin uyarı08 Ağustos 2024 Perşembe 14:29
  • Dikkat... O bölgede bu akşam kazı yapılacak!08 Ağustos 2024 Perşembe 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti