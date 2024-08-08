Deniz Suyu Temmuz ayı analiz sonuçları açıklandı.. Hangi Plajlar temiz?

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayında KKTC genelinde plajlardan deniz suyu numunelerinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilmesi sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi’nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağı”nın henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.

Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.

Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.

Değerlendirme sonuçları ve parametreler aşağıda verilmiştir.

Sıra No. Plaj Adı Bölge E.coli (sayı/100 ml) Enterekok (sayı/100ml) 1 ACAPULCO HOTEL PLAJI GİRNE 0 0 2 ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE GİRNE 0 0 3 CHAMADA HOTEL BEACH GİRNE 9 0 4 DİANA BEACH GİRNE 4 0 5 ESENTEPE HALK PLAJI GİRNE 0 0 6 ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE GİRNE 0 0 7 KORİNEUM GOLF CLUB GİRNE 0 0 8 SHAYNA BEACH ÇATALKÖY GİRNE 0 0 9 ESCAPE BEACH ALSANCAK GİRNE 0 0 10 KARŞIYAKA HALK PLAJI GİRNE 4 10 11 MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA GİRNE 0 0 12 MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK GİRNE 0 50 13 MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI GİRNE 0 10 14 SARDUNYA BEACH GİRNE 15 40 15 ALTINKOY GİRNE 0 10 16 CAMELOT BEACH ALSANCAK GİRNE 240 10 17 KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI GİRNE 0 10 18 KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI GİRNE 23 0 19 KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU GİRNE 0 0 20 MARE MONTE PLAJI ALSANCAK GİRNE 43 30 21 MERİT PARK HOTEL PLAJI GİRNE 0 40 22 TOP-SET BEACH GİRNE 43 30 23 CRATOS HOTEL GİRNE 93 0 24 KARAKUM HALK PLAJI GİRNE 4 0 25 OSCAR HOTEL PLAJI GİRNE 93 160 26 DOME HOTEL PLAJI GİRNE 9 0 27 AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA GİRNE 0 0 28 GÜZELYALI HALK PLAJI GİRNE 0 0 29 L.A HOTEL PLAJI LAPTA GİRNE 0 0 30 LAPETHOS HOTEL PLAJI GİRNE 4 0 31 SUNA’S BEACH GİRNE 0 10 32 ADA BEACH HOTEL ALSANCAK GİRNE 0 0 33 DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK GİRNE 93 0 34 LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU GİRNE 460 0 35 ROCKS HOTEL PLAJI GİRNE 150 200 36 VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF GİRNE 15 60 37 VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF GİRNE 9 0 38 LORDS PALACE HOTEL PLAJI GİRNE 210 200 39 AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 40 ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 41 ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 42 KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 43 MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 44 TSK ASKERİ PLAJI LEFKE 9 0 45 YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 7 0 46 YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 47 LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 0 0 48 NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 0 0 49 MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 9 0 50 KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI BAFRA 7 0 51 THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI BAFRA 0 0 52 SEA BİRD PLAJI DİPKARPAZ 0 0 53 ALTINKUMSAL HALK PLAJI DİPKARPAZ 0 10 54 LİVANA HOTEL PLAJI DİPKARPAZ 0 0 55 BLUE SEA HOTEL PLAJI DİPKARPAZ 0 0 56 AYFİLON BELEDİYE PLAJI DİPKARPAZ 0 0 57 KARPAZ GATE MARİNA PLAJI ERENKÖY 0 0 58 CLUB Dİ MARE HOTEL ERENKÖY 0 0 59 YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI ERENKÖY 0 0 60 CONCORDE HOTEL PLAJI BAFRA 0 0 61 KUMYALI HALK PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 9 0 62 YEDİKONUK HALK PLAJI YEDİKONUK 4 0 63 KAPLICA HOTEL PLAJI KAPLICA 0 0 64 TATLISU BELEDİYESİ ZAMBAK TATİL KÖYÜ TATLISU 0 0 65 ARDIÇ AĞACI TATİL KÖYÜ PLAJI TATLISU 0 0 66 DERİNYA DENİZ EVİ PLAJI MAĞUSA 4 40 67 KAPALI MARAŞ HALK PLAJI MAĞUSA 23 0 68 ARKIN PALM BEACH HOTEL PLAJI MAĞUSA 0 0 69 GLAPSİDES PLAJI MAĞUSA 15 50 70 GÜVEN ORDU EVİ PLAJI MAĞUSA 0 0 71 DAÜ BEACH CLUB PLAJI MAĞUSA 9 0 72 SİLVER BEACH PLAJI MAĞUSA 15 10 73 SALAMİS BAY CONTİ HOTEL PLAJI İSKELE 43 10 74 MİMOZA HOTEL PLAJI İSKELE 0 0 75 KOCAREİS PLAJI İSKELE 4 0 76 YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI MAĞUSA 0 0 77 BEDİS PLAJI İSKELE 4 10 78 LUSH PLAJI İSKELE 0 0 79 PERA MAKENZİE PLAJI İSKELE 0 0 80 İSKELE HALK PLAJI İSKELE 0 0 81 LONG BEACH PLAJI İSKELE 0 0 82 MACKENZİ BAY PLAJI İSKELE 0 0 83 THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI İSKELE 0 0 84 MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI İSKELE 0 0

Bunlara ek olarak yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında analiz sonucu Dairemizin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerimizden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir: