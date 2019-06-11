Denizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler hangileri?

Dünya'da her bir dakikada, denizlere ve okyanuslara bir kamyon dolusu plastik dökülüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, her yıl ortalama 8 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor.

Dünya Ekonomik Forumu bu trendin sürmesi halinde 2050 yılına gelindiğinde, denizler ve okyanuslardaki plastik oranının, deniz canlılarından daha fazla olacağı uyarısında bulunuyor.

Bilim insanları giderek daha sık plastik parçalarına takılmış kaplumbağalar, balıklar, martılar ve diğer daha küçük deniz canlıları buluyor ve bu hayvanları kurtarmak zorunda kalıyor.

Mikroskobik planktonlardan dev balinalara kadar tüm deniz canlılarını etkileyen plastik kirliliği, doğal yaşam için en büyük tehditlerden birisi haline gelmiş durumda.

Plastiğin uzun yıllar doğaya karışmayan bir madde olması ve denizlere dökülen plastiklerin üzerinde başka kimyasal maddelerin de bulunması, bu sorunun insan sağlığını da tehdit eder hale gelmesine yol açıyor.

Peki her yıl denizlere dökülen tonlarca plastik nereden geliyor?

Uluslararası çevre koruma örgütü Greenpeace, "Plastikten Kurtulun" kampanyası kapsamında 42 ülkeden 10 bin gönüllünün yardımına başvurarak denizlerdeki plastik kirliliğini denetledi.

9 ay süren incelemelerin ardından yapılan 239 deniz temizleme operasyonunda toplamda 187 binden fazla plastik parçası toplandı.

Greenpeace, dünyanın farklı köşelerinden elde edilen örneklerle en çok plastik kirliliğine yol açan şirketlerin tespit edildiğini söylüyor.

Okyanuslarda en çok plastik kirliliğine yol açan 10 şirket 1. Coca-Cola 6. Procter & Gamble 2. PepsiCo 7. Unilever 3. Nestlé 8. Pefetti van Melle 4. Danone 9. Mars Incorporated 5. Mondelez 10. Colgate-Palmolive Kaynak: Greenpeace

Greenpeace'in bu çalışmasına göre Coca-Cola, Pepsi Co ve Nestle, küresel plastik kirliliğinin en büyük üç sorumlusu.

Kuruluş, oluşturdukları listede çok sayıda uluslararası şirket bulunduğunu ifade ediyor ve yapılan araştırmanın en olumsuz noktalarından birisinin de bulunan plastik türleriyle ilgili olduğunu vurguluyor.

Greenpeace gönüllülerinin topladığı binlerce plastik parçası içerisinde en çok polistren tipi plastikle karşılaşıldığı ifade ediliyor ve bu plastik türünün geri dönüştürülemediği belirtiliyor.

İkinci sırada ise kısaca PET olarak adlandırılan ve şişe yapımında kullanılan polietilen tereftalat maddesinin yer aldığı vurgulanıyor.

"Plastikten Kurtulun" projesinin küresel koordinatörü Von Hernandez, "Yürüttüğümüz marka denetimi büyük şirketlerin küresel plastik kirliliği üzerindeki yadsınamaz etkisini gösterdi" diyor:

"Geri dönüşümü mümkün olmayan plastik ürünleri paketleme ve ambalajlama için kitlesel biçimde üretmeye ve okyanusları kirletmeye devam ediyorlar."

Coca-Cola: Greenpeace'in hedeflerini destekliyor ve paylaşıyoruz

Greenpeace'in raporunu yayınlamasının ardından bir açıklama yapan Coca-Cola, "Greenpeace'in okyanus kirliliğini sonlandırma hedeflerini destekliyor ve paylaşıyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şirketimiz için oldukça iddialı hedefler belirledik. Hedefimiz sattığımız her bir şişe içecek için, bir şişeyi ya geri toplayacağız ya da geri dönüştüreceğiz" dedi.

Coca-Cola yetkilileri, bu hedefi 2030'a kadar yakalamayı amaçladığıklarını söylüyor.

Pepsi Co ise yüzde 100 geri dönüştürülebilen şişe teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu hedefi 2025'e kadar tutturacağını açıkladı.