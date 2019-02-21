Denktaş, Masib heyetiyle bir araya geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İbrahim Akın başkanlığında Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) ve heyetini kabul etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İbrahim Akın başkanlığında Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) ve heyetini kabul etti.

AKIN

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, MASİB Başkanı İbrahim Akın sorun ve taleplerini sıraladı. Taleplerine yönelik hazırlamış oldukları raporu Bakan Denktaş’a sundu.

MASİB hazırlamış olduğu sorun ve beklentilerinin dile getirildiği raporunda özellikle; “KDV ve Fiyat İstikrar Fonu indirimi, döviz kuru sabitleme, motorlu araç seyrüseferlerindeki sorunlar, araç devirleri” başlıkları dikkat çekti.

Akın, otomotiv sektörünün sürdürülebilir bir zemine oturtulması ve dile getirilen sorunlarının çözüme kavuşturulması için her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarının da bilinmesini istedi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise bu yılın Maliye açısından çok da kolay bir yıl olmayacağını yineleyerek ancak her şeye rağmen birçok alanda hayatı kolaylaştırıcı adımların atılması noktasında azami gayret gösterdiklerini, bunu yaparken devleti mali kayba uğratmayacak şekilde hareket etmeye çalıştıklarını belirtti.