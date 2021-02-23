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Denktaş:Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.

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Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.
Denktaş:Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.

Serdar Denktaş açıklamada bulundu:

Sağlık ve ekonomi gündemi ile uğraşırken kaşla göz arasında kültür/sanat derneklerine yardım tüzüğünde yapılan değişiklikle, Kültür Bakanlığım döneminde ilgili örgütlerle birlikte uzun süre çalişarak oluşturduğumuz olabildiğince demokratik ortam fes edilmiş, siyasetin kültüre bulaşmasının önü açılmıştır. Sanatın kültürün sınırı yoktur. Tek bir beynin sanatı ve sanatçıyı yönlendirmeye kalkması kültürü; tek bir beynin sanatçıyı siyasal maksatlarla kısıtlaması veya yönlendirmeye çalışması ise, sürekli ve kendi dinamiğinde zenginleşen kültürel yapıyı ortadan kaldırır.

Bu son derece yanlış kararı durdurmak için tüm sanat camiasını birlikte ses. Ermeye davet ederim. Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.

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