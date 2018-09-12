Deprem oldu!

Merkez Üssü Akdeniz olan bir depremle sallandık

Merkez üssü Akdeniz olan 5.3 şiddetinde bir depremle sallandık. 13.8 km derinlikte meydana gelen deprem Kıbrıs'ta da hissedildi. Deprem, Mersin, Hatay, Adana ve Antalya çevrelerinde hissedildiği gelen bilgiler arasında.

Deprem sabah saat 09.21'de gerçekleti. Mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Depremler nasıl oluşur?

Depremler, yer kabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yer kabuğunun değişik noktalarında meydana gelir.

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