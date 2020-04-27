DEV-İŞ: “Bankalarda aktarım sıkıntısı oldu”

Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan alacakları ile ilgili yaşanan para aktarım sorununun çözülmesi için DEV-İŞ ve PEO sendikaları girişim yaptı. DEV-İŞ’ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Güneyde çalışan Kıbrıslıtürklerin güney Kıbrıs’tan alacakları ile ilgili olarak Kooperatif Merkez Bankası’ndan aldığımız bilgi çerçevesinde bankalar arası para aktarım sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili PEO üzerinden Çalışma Bakanlığı ile iletişime geçilmiştir.

Sorunun çözümü ile ilgili sonuca varıldığı an sendikamız gerekli açıklamaları basın ve sosyal medya yolu ile güney Kıbrıs emekçilerine iletecektir.”

Ne olmuştu?

Güney Kıbrıs'ta çalışanlar bugün sabah Lefkoşa'da bulunan Kooperatif Merkez Bankası önünde kısa süreli bir eylem gerçekleştirdi.

Çalışanlar kendilerine hesap açılmadığı için güney Kıbrıs'tan ücret alamadıkları için eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladılar.

DETAY ÖZEL HABER

Güney Kırbıs’ta iş yerlerinde çalışan bir grup, Kooperatif Merkez Bankası önünde toplanarak kısa süreli eylem yaptı. Güney Kıbrıs’tan gönderilecek ücretlerinin yatacağı hesap numaraları ve İban-Uban numaralarının, Kooperatif Merkez Bankası yetkililerince verilmemesi üzerine Koop. Merkez Bankası önünde toplanan, Güney’de çalışan bir grup, sorunun halledileceğinin belirtilmesi üzerine dağıldı.

Güney Kıbrıs'ta çalışan Mustafa Sönmez yaptığı açıklamada, biz Güney’de çalışan insanlar olarak 3 aydır para alamıyoruz.

Güney’deki İş yerlerimiz ve bazı yetkililer ile yaptığımız görüşmede, paramızın bankaya yattığını, ancak Koop. Merkez Bankası tarafından hesap numaralarımız ile bizlere ait İban-Uban numaralarımızın verilmediği için paralarımızın transfer edilmediği söylendi.

Bir süredir banka yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bizlere hesap numaraları verilemeyeceği, toplu bir hesap numarası verilerek paranın o hesaba yatırılacağı söylendi. Herkesin alacağı miktar belli olmadığı için kime ne kadar para yatacağı konusunda tartışma olmaması için bunu kabul etmedik dedi.

Mustafa Sönmez açıklamasına devamla, 3 aydır para alamadığımız için parasız kaldık. Arkadaşlar ile kararlaştırarak, bugün banka önünde toplandık. Bir başka grup Güzelyurt’ta Koop. Merkez Bankası Güzelyurt Şubesi önünde toplandı.

Güzelyurt Şube Müdürü İban numarası veremeyeceğini hesap da açamayacağını söyledi. Ancak, Koop. Merkez Bankasının Şube Müdürü bizim ile temasa geçti.

Bizlere tek tek hesap açılacağını ve İban numarası vereceğini, Güzelyurt Şube Müdürünün bu konuda yanlış yaptığını söyleyince bizlerde dağıldık ifadesinde bulundu.

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