Devrim Barçın “Juju” dedi meclisin elektriği gitti

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju'nun kardeşinin, Başbakanlık’a istihdam edildiğini ancak işe gitmeden nasıl maaş aldığını açıkladığı sırada önce Meclis TV’nin yayını durdu, ardından ise meclisteki elektrik gitti.
Barçın, Fatoş Ünal’ın kardeşinin işe gitmeden maaş alması adına Maliye Bakanlığı tarafından bir genelge yayınladığını ifade ediyordu.
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