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Dikkat elektrik kesintisi!

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KIB-TEK, yarın, proje çalışması nedeniyle, 12.00-14.00 saatleri arasında, 20 dakikalık süre ile dönüşümlü olarak Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Dikkat elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 12.00-14.00 saatleri arasında, 20 dakikalık süre ile dönüşümlü olarak Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı. İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Şirinevler, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy, Geçitköy Barajı ve Arıtma İstasyonu.”

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