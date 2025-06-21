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Dikkat kesinti var!

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Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Dikkat kesinti var!

Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak orta gerilim proje çalışması nedeniyle bölgede yarın 16.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.

Elektrik kesintisinden şu yerleşim birimleri etkilenecek:

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Asok Villaları Bölgesi, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Oray sitesi ile Boğaz karakolu arasında kalan kısım, Emaş Bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı”

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