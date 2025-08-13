  • BIST 10971.76
Dikmen'de Depo Yangını: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Dikmen’de Salhane Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesindeki çinkodan yapılmış depoda yangın çıktı.
Dikmen’de Depo Yangını: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Dikmen’de Salhane Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesindeki çinkodan yapılmış depoda yangın çıktı.

Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında, depoda bulunan odunlar, odun kesme motoru, çeşitli eşyalar, kaynak ve çapa makinesi ile bir adet çifte kırma av tüfeği yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

