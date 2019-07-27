“DİNDAR”, “KİNDAR” NESİLLER DEĞİL, “CANDAN” NESİLLER…

Çocuklara din değil, ahlaklı olmayı öğretin.

Dindar nesiller değil, candan nesiller yetiştirin.

Yalan konuşmamayı.

Hırsızlık yapmamayı.

Kalp kırmamayı.

Başkalarının hakkına saygılı olmayı.

Her canlının yaşam hakkı olduğunu öğretin.

Tacizin, tecavüzün kötülüklerini anlatın.

Temiz düşünmeyi, dürüstlüğü anlatın çocuklara.

Sabretmeyi, beklemeyi öğretin.

Paylaşmayı anlatın ki, sadece maddiyatın değil, maneviyatın da paylaşılmasının

kendisine huzur getireceğini öğrensin.

“Ben” değil, “Biz” olmanın, paylaşmadan kaynaklandığını öğrensin.

Kibri değil, alçak gönüllüğü öğretin ki, toplumda kabul görsün, bir yeri olsun.

Adabı öğretin.

Öğretin ki, özgürlüğün, sorumsuzluk, demokrasinin de kuralsızlık olmadığını

öğrensin.

Çocuklara vücutlarını saklamayı değil, başkalarının vücutlarına kem gözle

bakmamayı öğretin.

Sesin değil, sözün yükselmesinin makbul olduğunu anlatın.

Bir tartışmada, bağırmanın, küfrün ve şiddetin değil, bilginin , doğruluğun, ve

karşıdakine saygının kendisini güçlü kılacağını anlatın.

Küfrün ve şiddetin acizlik olduğunu öğretin.

Adalet ve merhamet duygusunu öğretin.

Ama merhametin acımak değil, acıtmamak olduğunu da öğretin.

Mahşer ve kıyamete bırakmayın, çocuklara, vicdana verilen hesabı öğretin.

“Sevap” denen şeyin, iyilikler, “günah” denen şeyin de verilen zararlar olduğunu

bilsinler.

İyilikleri sırf cennete gitmek için değil, huzur dolu bir hayat yaşayıp/ yaşatmak

için yapsınlar.

Kötülükleri de sırf cehennem korkusu ile değil, içlerindeki saygı ve merhamet

duygusundan dolayı yapmasınlar.

Bilimi öğretin ki, kadın- erkek ayırmadan ha tta tüm canlılara faydalı olsunlar.

Bu dünyada kadını ikinci sınıf sayıp, aşağılayıp, diğer dünyada kadın (huri) için

uydurulan saçma sapan hurafelere inanmasınlar.

Cinselliğin, karşılıklı duygu alışverişi ve sevginin bir parçası olduğunu anlatın

ki, içgüdüsel davranıp, kontrolsüz cinsel eğilimini kendinde hak gören “erkek”

nesiller yerine sevgi ve duygu yüklü nesiller yetişsin.

Kadınların bacak arasına yüklenen “namus” kavramını değil, insan haklarına

saygıyı , ahlakı ve adabı öğretin.

“Namus” denen kavramın, sahiplenme ya da koruma değil, başkalarının hakkına

tecavüz etmemek olduğunu öğretin.

Erkeğe, sahiplendiği, kendine ait gördüğü kadının namusunu korumayı değil,

tüm kadınların haklarına tecavüz etmemeyi öğretin.

Kibarlığı, nezaketi öğretin mesela.

Hoş görüyü öğretin.

Yapay bir özgüven ya da sığındığı yobaz bir gücün yerine bilgi donanımı ve

duygularını tanımanın etkili olduğunu anlatın mesela.

Sorgulamayı ve araştırmayı öğretin.

Empati kurmayı öğretin.

Dinleri de anlatın ama bırakın kendileri araştırıp soruşturarak doğruları bulsun.

Kısacası vicdanıyla yüzleşmeyi öğretin.

Eğer ki dinin temelinin iyi ve ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğunu

savunuyorsanız , o zaman ahlaklı nesiller yetiştirin.

O zaman zaten istediğiniz gibi nesiller yetişmiş olacaktır.

Eğer ki niyetiniz dini siyasal hale getirip, biat kültürünü yaymak değilse, o

zaman İlahiyat okulları açmak yerine tüm okullarda gerçek anlamda ahlak

eğitimi verin.

Tüm okullarda sevgiyi ve saygıyı öğretin.

“dindar” ya da “kindar” nesiller değil, “candan” nesiller yetiştirin.

Din, kin değil, insanlık öğretin…