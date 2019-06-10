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“Dinlendirici ve Eğlenceli Bir Tatil Bütün Öğrencilerin Hakkıdır“

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Karne günü geldi çattı ve çocukların sabırsızlıkla beklediği yaz tatili başlıyor.
“Dinlendirici ve Eğlenceli Bir Tatil Bütün Öğrencilerin Hakkıdır“

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu uzun ve yorucu bir okul dönemini bitirip, sınavlar, ödevler gibi stresleri geride bırakan çocuklara karne konusunda nasıl yaklaşılması gerektiğine ve  yaz tatilinin nasıl verimli hale getirilebileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.   Kaşifoğlu karnenin , çocuğun eğitim hayatındaki gelişme ve değişmeleri, hangi alanlara ilgisinin bulunduğunu ve hangi alanlarda sıkıntı yaşadığını gösteren bir rehber olduğunu ifade etti ve aileleri karneyi bir övünç veya utanç kaynağı olarak algılamamaları, çocuğunun gelişimini takip etmek ve hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu anlamak için bir araç olarak görmeleri konusunda uyardı.

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Karne Değerlendirilirken Çocuğa Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu ebeveynlere, karne değerlendirmesi yaparken çocuğa karşı yargılayıcı tavırlardan kaçınmaları, yıkıcı değil yapıcı değerlendirme yapmaları, eleştirmemeleri, onlara destek ve güven vermeleri, her çocuğun benzersiz ve tek olduğu unutulmamaları ve yaşıtlarıyla kıyaslamamaları tavsiyesinde bulundu. “ Ailelerin çocuktan beklediği yüksek başarı ve onlara “tembel”, “sorumsuz” gibi olumsuz sıfatlar yakıştırması özgüven eksikliği yaratacak ve strese yol açacaktır. Çocuğa ödül verme ve övgüde bulunmada abartıdan kaçınarak, bütün sene boyunca göstermiş olduğu başarı ve emekten dolayı teşekkür edilmeli ve verilen ödüller çocuğun yaşına uygun olmalıdır “ diyen  Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu yaz tatili konusunda da faydalı önerilerde bulundu.  

 

Yaz Tatili Nasıl Verimli Hale Getirilir?

Öncelikle tatilin çocukla birlikte ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlanması gerektiğini ifade eden Kaşifoğlu, bu süre ne kadar verimli ve yeterince dinlenerek geçiririlirse gelecek döneme o kadar hazır ve dinamik başlangıç yapılacabileceğini hatırlattı.

Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu , sanal ortamdan uzak olacak şekilde kültür, sanat ve doğa etkinliklerine yönlendirmenin çocuğa fiziksel ve psikolojik açıdan rahatlama sağlayacağını ifade etti. Yaz aylarının çocukların doğayı tanıyıp öğrenmeleri için de bir fırsat olduğunu söyleyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu kapalı alanda yapılan aktiviteler yerine dışarıda yaşıtlarıyla vakit geçirip oynayacağı oyunların çocuğun yaratıcılığını, problem çözme becerisini ve sosyal ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi.

Spor Yapmaya Teşvik Edin

Kaşifoğlu,  kış aylarında okul döneminde soğuk hava ve okul programının yoğunluğundan dolayı kapalı alanda geçirilen zamanın çok fazla  olduğunu belirtti ve çocuğun fiziksel faaliyet ihtiyacını gidermek,  rekabet, zafer ve yenilgi olgularıyla başa çıkmayı öğrenmesini sağlamak  amacıyla ilgilendiği bireysel sporlara ya da takım sporlarına yönlendirmekte fayda olduğunu ifade etti.

 

Birlikte Kitap Okuyun

Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu  çocuklar için tatil döneminde dinlendirici faaliyetler arasında okuma saatinin de olmasının önemine değindi ve “ Mümkünse birlikte kitapçıya gidilip, ilgisini çeken kitabı seçmesi için çocuk teşvik edilmeli ve tatil boyunca birlikte okuma saati oluşturularak özendirilmelidir. Kendi tercih ettiği ve zevk alacağı türde kitap okumak çocuk için hem faydalı hem de dinlendirici olacak, ilgi alanlarını ve genel kültürünü geliştirebilecektir “ dedi.

Ödevleri Planlı Yapmaya Teşvik Edin

Kaşifoğlu sözlerini tatil dönemi ödevlerine ilişkin şu önerilerle tamamladı: “  Aileler çocuğun okulda öğrendiklerini unutmaması ve yeni dönemde derslere uyumda zorlanmaması için verilen ödevleri çok yoğun ve ağır olmayan bir programla, birlikte planlayarak, günlük çalışmalarla yapması için yol gösterici olmalıdır. Ebeveynler, dinlendirici ve eğlenceli bir tatilin bütün öğrencilerin hakkı olduğunu unutmamalıdır. İyi değerlendirilmiş bir tatil ve iyi dinlenmiş bir çocuk demek, yeni eğitim ve öğretim yılına çok daha hazır bir çocuk demektir. İyi tatiller dileğiyle. “

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