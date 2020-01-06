Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya’daki savaşına kazananı olmaz

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu Libya'daki savaş için “Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir" dedi.

Ankara’da 2019’a dair bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına ciddi bir risk oluşturdu, tehdit oluşturdu. ABD-İran gerginliğinin diplomasi yoluyla azaltılması için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi diğer liderlerle de gelecek günlerde görüşeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu dün gece BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kasım Süleymani suikasti, Suriye ve Libya’da yaşanan gelişmeleri görüşmüştü.