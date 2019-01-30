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Diskodaki kavga teminata bağlandı

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Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoda 27 Ocak günü sabahın ilk saatlerinde iki grup arasında başlayan kavga poliste son bulmuştu.
Diskodaki kavga teminata bağlandı

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoda 27 Ocak günü sabahın ilk saatlerinde iki grup arasında başlayan kavga poliste son bulmuştu. İki grup arasında çıkan kavgada iki kişinin dişleri, bir kişinin ise köprücük kemiği kırılırken kavgaya karışan 11 kişi ise tutuklanmıştı.

“Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga”, “Rahatsızlık”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Mustafa Bayır, Onur Bayırlı, Leyla Ulun, Mehmet Dedeoğlu, Cebrail Açıkgöz, Perihan Koruk, Osman Kiper, Arda Akkoyun, Oktay Çil ve Umur Akdeniz aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilmişti.

Tutukluluk süresi biten ve yeniden mahkemeye çıkartılan suçlular 2 Bin şer TL ve 50 Bin şer TL teminatla serbest kaldırlar.

MHA

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