Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’nın "Şoförlere Uyuşturucu Testi" Yasa Taslağı Önerisi Hâlâ Mecliste

Zeki Avcı’nın "Şoförlere Uyuşturucu Testi" Yasa Taslağı Önerisine Meclisten Hâlâ Bir Sonuç Çıkmaması Üzerine Avcı: "Sürücülerde Uyuşturucu Kullanmayı Caydıracak Yasa Taslağının Mecliste Bekletilmesi Sadece Uyuşturucu Satan Ve Kullananlara Yarıyor."

Ülkemizdeki can alan trafik kazalarının, yaralanmaların ve ölümlerin yollarımızda olmaması, önce ülkeyi yöneten makamların bu yönde niyet ve kararlılıklarının olması şarttır. Alkol ve uyuşturucu tesiri altında araç kullanarak ölüme sebebiyet verme, kaza olarak değil, niyet edilmiş cinayet gibi değerlendirilmesi tartışılmaya alınmalıdır. Ceza Yasamızın 205. Maddesi; “Yasaya aykırı bir fiil veya ihmal ile başka bir kİşinin ölümüne sebep olan kişi, adam öldürme ağır suçunu işlemiş olur. Adam öldürme suçunu işlemiş bir kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.” şeklindedir. Habuki, Ceza Yasasının 210. Maddesi; “Tedbirsizlik sonucu veya ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci veya dikkatsizlik bir eylem sonucu istemeden veya kasti olmadan başka birinin ölümüne neden olursa ve bu suç bir araç sürücü tarafından işlenmesi halinde, asgari ücretin 10 katına kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir” denmektedir.

Bu yasal düzenlemelere göre alkol tesiri altında araç kullanan, başkalarının ölümüne neden olan sürücüler en çok yedi yıla göre yargılanmaktadırlar.

Ancak uyuşturucu kullananlar, yollarımızda sürücüde uyuşturucu testi yapılmadığını bildiklerinden, endişe etmeden araç kullanarak yola çıkan, yolda önümüzde, arkamızda, yanımızda dolaşabilmektedirler.

Devletin, Hükümetlerin, Cumhuriyet Meclisinin uyuşturucu ile mücadeledeki ciddi eksikliği burada kendini göstermektedir.

Sürücülerde uyuşturucu testi yapılması, ülkenin uyuşturucu ile mücadelesinde çok değerli bir adımdır. Yapılmaması ciddi bir mücadele göstergesi ile bağdaşmamaktadır.

Onlarca kilo uyuşturucu bulunduğu basında çıkmaktadır.

Uyuşturucu kullananlar uyuşturucu tesiri altında hiç araba kullanmıyorlar mı?

Uyuşturucu kullananların uyuşturucu tesiri altında araç kullanmalarını caydıracak olan, sürücülerde uyuşturucu testi yapılmasına imkan verecek YOL GÜVENLİĞİ YASASI önceleri on yıl oyalanıldıktan sonra tüm engellemelere rağmen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından bir yılda hazırlanmış ve Cumhuriyet Meclisimize gönderilmiştir.

Yasanın gerekçesi olarak da uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle, gerek uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, gerekse uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmanın önlenerek yol güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması gereği gösterilmiştir.

ANCAK:

YOL GÜVENLİĞİ YASASI 12 Aralık 2020 de beri Cumhuriyet Meclisimizde beklemeye alınmıştır.

Meclisimizde beklemekte olan yasa tasarısı, hükümet değişikliği ile ilgili olarak gündemden kalkacaktır. Böylece uyuşturucu tesiri altında araç kullananlar cesurca ve huzur içinde etrafa ölüm tehlikesi saçarak araç kullanacaklardır.

KKTC yolları güvenli mi sorusu aklımıza gelmektedir…

Ayrıca 1 Kasım 2020 de yürürlüğe giren SÜRÜŞ EĞİTİM İZNİ VE SÜRÜŞ EHLİYETLERİ SAĞLIK TÜZÜĞÜ 17. Maddesi “Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlılığı ve/veya aşırı kullanım tanısı konan kişilere Sürüş Eğitim izni veya Sürüş Ehliyeti verilmez, yenilenmez veya Sürüş Eğitim izni ve Sürüş Ehliyetleri iptal edilir” denmektedir.

Yürürlükteki tüzüğe göre 1 Kasım 2020 den sonra tespit edilen alkol veya uyuşturucu bağımlıları ve aşırı kullananların ehliyetlerin iptali başlaması gerekmektedir.

Yollarımızdaki tehlikeleri azaltmak ve can güvenliğini artırmak, hükümetlerin ve Cumhuriyet Meclisinin asli görevleridir.