Doğanköy kavşağında, yol çöktü

Yenidüzen Gazetesi'nin haberine göre Girne’de Bellapais trafik ışıkları olarak da bilinen Doğanköy yolu kavşağında, yol çöktü.
Yol kenarına kazılan bina temeli nedeniyle hem kaldırım, hem de ana caddedeki yol çöktü.
Yenidüzen Gazetesi'nin haberine göre Girne’de Bellapais trafik ışıkları olarak da bilinen Doğanköy yolu kavşağında, yol çöktü.
Yol kenarına kazılan bina temeli nedeniyle hem kaldırım, hem de ana caddedeki yol çöktü.
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