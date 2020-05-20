Doğaya atılan şişeler yangına davetiye çıkarıyor

Cam şişeler bir mercek gibi ısıyı toplayıp yangın başlatabiliyor. Ateşli piknik keyfi, ot-çöp ve anız yakma kolaycılığı da orman varlığı için çok büyük tehlike oluşturuyor...

Cam şişeler bir mercek gibi ısıyı toplayıp yangın başlatabiliyor. Ateşli piknik keyfi, ot-çöp ve anız yakma kolaycılığı da orman varlığı için çok büyük tehlike oluşturuyor...

Sıcakların artması ile birlikte ard arda çıkan yangınlar kimi zaman kasten çıkarılırken, kimi zaman bilinçsizce doğaya atılan çöpler nedeniyle çıkıyor.

Uzmanların verdikleri bilgiye göre doğaya bilinçsizce bırakılan su şişeleri yangınlar için büyük risk oluşturuyor. Mercek görevi gören su dolu cam veya pet şişeler güneş ışığıyla temas ederek yangına yol açıyor.

Doğaya atılmış pet şişenin içinde bir yudum dahi su bulunması halinde mercek görevi görerek yangına sebebiyet verebiliyor.

Uzmanlar pet şişelerin içi boşaltılmadan güneş ışığına maruz kalacak yerlere bırakılmaması uyarısında bulunurken, cam şişelerin ve çöplerin mesire alanlarında bırakmayıp çöp konteynerlerine atılmasında konusunda uyarıda bulunuyor.

İçinde su olan pet şişeler güneş altında bir mercek gibi ısıyı odaklıyor ve yangına neden oluyor. Birçok yangın, doğaya atılan pet şişelerden kaynaklanıyor...

Yol kenarlarından başlayan faili ve nedeni “meçhul” çok sayıda yangın, içinde su olan pet şişelerden çıkıyor. Araçlarından yollara hiç utanmadan pet şişe atanlar sadece kirletmiyor, yakıyor da...

Park halindeyken durduk yere çıkan bazı araç yangınları da güneş altında araç içinde su dolu pet şişe bırakmaktan kaynaklanıyor… Bu şişelerde bir damla bile su kalsa, yangın çıkabiliyor.

Araçlardan yola atılan izmaritler ve cam şişeler de yangın çıkarıyor. Kuru otların içindeki bir izmarit, uygun yönden rüzgâr eserse, kolaylıkla ortalığı tutuşturabiliyor.