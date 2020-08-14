Doğu akdeniz’deki gelişmeler... Oruç reis’in faaliyetleri…

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki hareketleri, bu konuda Avrupa Birliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yapılan açıklamalar, Rum basınında da yer almaya devam ediyor.

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki hareketleri, bu konuda Avrupa Birliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yapılan açıklamalar, Rum basınında da yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Oruç Reis’in çizdiği rotayla ilgili haberlere yer verirken Oruç Reis’in, dün öğleden sonra yeniden Yunan kara sularına girdiğini savundu.

Oruç Reis’in Çarşamba günü rotasını değiştirerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesine yöneldiğini savunan gazete geminin, sabaha karşı ise 180 derece dönüş yaparak kendisine eşlik eden “Ataman” ve “Cengiz Han” gemileriyle birlikte yeniden Yunan kara sularına girdiğini iddia etti.

Gazete Yunan savaş gemilerinin, Türk gemisini izlemeye devam ettiğini de yazdı.

GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN HAREKETLİLİK

Fileleftheros gazetesi “Krizin Hafifletilmesi için Hamleler-Hafifletme İçin Hareketlilik” başlıklı haberlerinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin hafifletilmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeniden devreye girdiğini yazdı.

Merkel’in, gerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik müdahalesiyle, diplomatik düzeydeki dünkü gelişmelerin önemli olduğuna dikkati çeken gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Türkiye ve Yunanistan’ı diyaloğa çağırdığı bilgisiyle, Doğu Akdeniz’deki gerilimin hafifletilmesi için dün bir kez daha inisiyatif üstlendiğini yazdı.

Gazete, AB dışişleri bakanlarının, video konferans yöntemiyle bugün öğleden sonra yapacakları Dış İlişkiler Konseyi’nde Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki önemli gelişmeleri ele alacağını anımsatırken bugünkü toplantının ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Viyana’da yapacağı görüşmenin belirleyici olacağını belirtti.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün İsrail’e gittiği ve burada İsrailli mevkidaşıyla yapacağı görüşemeye ilişkin bilgiye de yer verildi.

Gazete aynı haberinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir” şeklindeki ifadelerini de yansıttı.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin faaliyetlerinin, sürekli olarak atıfta bulunduğu uluslararası hukuk ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını savundu.

Sözde “Maraş Belediyesi’”nin, Derinya’daki Kültür Merkezi’nde düzenlediği anti işgal etkinliğe girerken yaptığı açıklamada, “Türkler eğer uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini düşünüyorsa Avrupa Birliği’nin, kendilerinin ve Yunanistan’ın, Lahey uluslararası mahkemesine başvurulması ya da uluslararası hakemlik yönündeki önerilerini ve çağrılarını kabul etsin” şeklindeki ifadeyi kullandı.

Anastasiadis sözlerinin devamında ise “Eğer iddia ettikleri gibi uluslararası hukuk temelinde faaliyet gösteriyorlarsa ne için endişeleniyorlar?” sorusunu da sordu.

Avrupalı ortakların bütünün reaksiyonlarından memnun olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Anastasiadis, bugünkü Avrupa Dış İlişkiler Konseyi toplantısına atıfta bulunarak, Türkiye’nin bu şekilde davranmaya devam etmesi halinde tüm durumun incelenmesi adına muhtemelen Avrupa Konseyi’nin olağanüstü toplantıya çağrılacağını ifade etti.

HRİSTODULİDİS: “AVRUPA FİLOSU AKDENİZ’E DOĞRU YOLA ÇIKACAK”

Alithia gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki Avrupa filosunun, Fransa’nın ötesinde diğer Avrupa ülkelerinin varlığıyla destekleneceğini savundu.

Hristodulidis, “Sky’”a yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede zaten Fransız varlığının mevcut olduğunu, yakın zamanda ayrıca sadece Fransa’nın değil, tüm Doğu Akdeniz’e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında son günlerde icra edilen askeri tatbikatlara ilişkin olarak Hristodulidis, hiçbir durumda bugün yaşadıkları gibi bir durumu militarize ederek sorunları çözebileceklerini düşünmediklerini ancak Türkiye’nin, sadece Yunanistan veya Güney Kıbrıs ile değil, Libya, Suriye ve Irak’a da yayılan, kuralları ihlal eden politikasına yönelik güçlü bir mesaj gönderdiğini savundu.

Hristodulidis, Fransa’nın bölgede bir başrole sahip olmayı üstelendiğini, AB’nin bütünün de bunu yapması gerektiğini söyledi.

“AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil” diyen Hristodulidis, Fransa’nın başrol üstlenmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

KUSİOS

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise Ege’de tırmanan gerginliği yorumlarken, Rum Yönetimi’nin, AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep ettiklerini belirtti.

Yaklaşımlarında realist olmaları gerektiğini belirten Kusios, bu tür kararların oy birliğiyle alındığını ve tüm ülkelerin çıkarlarının örtüşmesinin de zor olduğunu ifade etti.

Kusios, çeşitli ülkelerin Türkiye ile olan çıkarlarını çok iyi bildiklerini belirterek bunun kolay bir yol olmadığını söyledi.

Kusios açıklaması çerçevesinde Türkiye’ye yönelik caydırıcı yaptırımların olmaması durumunda Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı duymayacağına inandıklarını da savundu.

BÖLGEDEKİ TATBİKATLAR

Fileleftheros gazetesi, “Fransa’nın Güçlü Mevcudiyeti ve Yunanistan ile Ortak Tatbikat”, Alithia gazetesi ise “Yunanistan-Fransa, Müttefik-Oruç Reis Üzerine Yasa Dışı Türk Navtex Bölgesinde Hava Deniz Tatbikatı” başlıklı haberlerinde, Fransa ile Yunanistan arasında deniz tatbikatının ayrıntılarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Alithia gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Doğu Akdeniz’deki Fransız askeri varlığının geçici olarak destekleneceğine dair Yunanca olarak tweet atarak duyurduğunu, bununla birlikte Fransız Rafale savaş uçaklarının Baf’tan Girit’e konuşlanması için de talimat verdiğini yazdı.

Habere göre iki Rafale uçağı da Oruç Reis’in olduğu bölgenin üzerinden uçuş yaptı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, Lübnan’da 4 Ağustos’taki patlamanın ardından Beyrut’a yardım taşıyan Τοnnare helikopterinin, Akdeniz’de, Larnaka’dan demir alan ve Yunan donanması ile tatbikat gerçekleştiren Fransız “La Fayette” firkateynine katıldığını belirtti.