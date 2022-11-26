Doğum kontrol hapları ile ilgili inanılmaz araştırma: Eşcinsel olduklarını açıkladılar

Doğum kontrol hapları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma daha önce hiç bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı.

Kilo alımından, mide bulantısına, göğüs hassasiyetinden adet döngüsünde meydana gelen değişikliklere kadar doğum kontrol haplarının yan etkileri yıllardır tartışılan bir konu. Doğum kontrol yöntemlerinin en yaygını olan doğum kontrol hapları kullananalar bu ve benzer şikayetlerde bulunurken, ABD’de yapılan yeni bir araştırma, hapların inanılmaz bir yan etkisini ortaya koydu.

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Texas Christian Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, doğum kontrol hapı kullanan kişiler arasında ‘eşcinsel’ olduğunu söyleyenler bulunduğunu ortaya koydu. Buna göre, oral hapı kullanan kadınların bir kısmı, doğum kontrol hapının hormonlarında yaptığı değişiklik nedeniyle kendi cinslerine ilgi duymaya başladığını aktardı.

‘KADINLARIN ÇEKİCİLİK ALGISINI DEĞİŞTİREBİLİR’

Kulağa tuhaf gelse de, kombine ve sadece progestin içeren oral kontraseptiflerin kadınların çekicilik algısını değiştirebileceğine dair kanıtlar var…

Doğum kontrol hapları, vücudun doğal seks hormonları üretimini baskılayarak çalışır ve bunları sentetik versiyonlarla değiştirir. Texas Christian Üniversitesi’nde kadın sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir psikolog olan Dr Sarah Hill’e göre, bu değişen hormonlar aşk ve seksle ilgili beyin devrelerini yeniden kurabilir.

DAHA AZ ERKEKSİ KİŞİLERİ SEÇTİLER

Dr Hill, konuyla ilgili İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Hormonlarımızın beynimizi etkileme şekli, tercihlerimizi veya davranışlarımızı dürterek ortaya çıkar. Bazen aynı fikirde olmadığınız tercihler doğurabilir. Bu dürtüler genelde çok ciddi hissedilmese de bazen sizi tamamen farklı bir insan olmaya ve kesinlikle farklı türde bir eş arzulamaya yönlendirebilir.” açıklamasında bulundu.

İngiltere’deki Stirling Üniversitesi’nden araştırmacılar, kadınların hap kullanırken daha fazla veya daha az erkeksi görünen farklı eşler seçip seçemeyeceklerini inceledi. Heteroseksüel 55 kadının yer aldığı araştırmada bir gruba doğum kontrol hapı verildi diğer gruba ise verilmedi.

Araştırmada, hapı alan kadınların, hap almayanlara göre daha az erkeksi özelliklere sahip erkek görüntülerini tercih ettikleri belirlendi .

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan ve 2011 yılında yaklaşık 2 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma, doğum kontrolünü ancak ilişkiye başladıktan sonra kullanmaya başlayanlar ile hap kullanırken eşleriyle tanışan kadınlar arasında cinsel tatmin ve partner çekiciliğini araştırdı.

Sonuçlar, eşleriyle hap kullanırken tanışan kadınların her iki ölçümde de daha düşük puan aldığını gösterdi. Ayrıca eşlerinin vücudunu ve cinsel maceraperestliğini kontrol grubundan daha düşük olarak değerlendirdiler.

Dr Hill, hapın cinsellikte önemli değişikliklere neden olup olmayacağı konusunda araştırmalarının halen sürdüğünü belirtti.