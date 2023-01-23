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Dolandırıcıların yeni hedefi: Mavi tik

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Sosyal medyada 'mavi tik' sahibi olmak isteyen kullanıcılar, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. En son bir fotoğrafçı, mavi tik almak isterken 20 bin lirasını kaptırdı.
Dolandırıcıların yeni hedefi: Mavi tik

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının en çarpıcı özelliklerinden biri, ‘mavi tik’ rozeti. Bu, o hesabın güvenilir olduğu anlamına geliyor. Buna kolay yoldan sahip olmak isteyenler ise dolandırıcıların ağına düşebiliyor.

Binlerce kişi dolandırıcıların mağduru...

Onlardan biri de Gaziantep’te bulunan bir fotoğrafçı. Mavi tik almak istedi. Hem mavi tik alamadı hem de 20 bin lirasını kaptırdı.

Benzeri mağduriyetleri yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor.

Mavi tik dolandırıcılığı birçok ülkede görülüyor

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, mavi tik dolandırıcılığının birçok ülkede görüldüğüne dikkati çekiyor.

"Türkiye genelinde ve dünya genelinde maalesef çok ciddi dolandırılan insanlar var ve bu rakamlar 80-90 bin liralara kadar çıkabiliyor.“

"Nasıl alınacağı sosyal medya platformlarında anlatılıyor"

Demircan, kullanıcıların 'mavi tik' için başvuruyu kolaylıkla yapabileceğini belirtiyor.

"Mavi tik başvuruları hemen hemen her platformda mobil uygulamalar üzerinden yapılıyor. Mobil uygulamalar içerisinde size net bir şekilde neler yapmanız gerektiği anlatılıyor. Oradaki adımları gerçekleştirip başvuruyor olmanız gerekiyor. Üçüncü kişilerle kesinlikle iletişim kurulmaması çünkü kişilerle kesinlikle iletişim kurulmaması gerekiyor. Çünkü bunun sonu tamamen dolandırıcılığa çıkıyor."

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