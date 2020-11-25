Dolar 8 TL'yi Geçti

Ekonomi yönetiminin değişimi ve piyasalara verilen olumlu mesajlar ve faiz kararı derken Türk Lirası'nda yaşana güçlü değer artışı bu hafta tersine döndü. Haftanın ilk gününde dolar/TL, geçtiğimiz hafta gördüğü iki ayın en düşük seviyesi olan 7,50'nin yüzde 6 üzerine koydu ve 7,95'e kadar tırmandı.

Döviz kurları bu sabah da benzer seviyelerde seyrederken BDDK'dan bir normalleşme hamlesi daha geldi. BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinden 31 Aralık itibarıyla vazgeçileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kurlarda ani bir geri çekilme yaşandı. Dolar/TL, 7,94'lerden 7,87'ye kadar inerken euro/TL 9,41'den 9,30'a geriledi.

Gün ortasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL, 12:27'de 8.0502'yi gördü. Sonrasında yeniden 8 liranın altına inen dolar/TL 7,95 düzeyinde debgelendi. Saat 14:10 itibarıyla, dolar/TL 7,9590'dan; euro/TL ise 9,4585'ten el değiştiriyordu. Sterlin/TL 10,6252 lira alış fiyatı 10,6407tl satış fiyatı seviyelerinde yer alıyor.

10 yıllık tahvil ihalesinde faiz 12,32 oldu

Yurt içi piyasalarda Türkiye Merkez Bankasının 475 baz puan faiz artırımının ardından bugün 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirildi. Yeni gösterge olacak 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili 28 aylık aranın ardından ilk kez ihrac edldi. Böylece vade ilk kez 2030'lu yıllara uzarken ihalede ortalama faiz yüzde 12,32 oldu .

Yine bugün 7 yıl (2.548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satıldı. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli ihale 6 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleşti. 7 yıllık tahvilde ortalama faiz ise yüzde 6,86 oldu.

Petrol 50 dolara yaklaşıyor; altın 4 ayın dibinde

Petrol fiyatları, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ardından AstraZeneca-Oxford Üniversitesi'nin de koronavirüs karşı iddialı bir aşı ortaya koymasının etkisi ile 46 doları aşarak Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Altın fiyatları ise aşıyla birlikte salgına dair belirsizliklerin azalmasıya 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.821 dolara geriledi.