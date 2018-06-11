Dolar güne nasıl başladı 11 Haziran 2018 dolar euro fiyatı

Dolar kuru güne hafif yükselişle başladı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizleri artırmasının ardından tansiyonu bir nebze olsun düşen dolar yeni haftaya sakin başladı ancak cari açık rakamlarının ardından dolar yeniden hareketlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası 4.4560 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4.4652 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL yeni haftaya 4.48'in üzerini deneyerek başlarken, euro/TL 5.30 seviyesinden işlem gördü. Saatler ilerlediğinde ise dolar ve euroda yukarı yönlü hareketlenme başladı. Dolar 4,52'yi geçerken euro 5,33'e çıktı.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da birinci çeyrek büyüme verisi ile nisan ayı cari açık verisi açıklandı. Rakamları açıklanmasının ardından dolar ve euroda artış yaşandı. Saat 14:30'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan Nisan ayı sanayi üretim verisi açıklanacak.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,4780 4,4800 Avro 5,2900 5,2920 Sterlin 6,0020 6,0330 ANKARA ABD Doları 4,4650 4,4950 Avro 5,2700 5,3100 Sterlin 5,9550 6,0580





BORSADA DÜŞÜŞ VAR

Güne kayıplarla başlayan borsada ise düşüşler yaşandı. Haftanın ilk gününde 95 bin seviyesinde olan Borsa İstanbul 93 bin 900 seviyesine kadar düştü.