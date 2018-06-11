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Dolar güne nasıl başladı 11 Haziran 2018 dolar euro fiyatı

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Dolar kuru güne hafif yükselişle başladı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizleri artırmasının ardından tansiyonu bir nebze olsun düşen dolar yeni haftaya sakin başladı ancak cari açık rakamlarının ardından dolar yeniden hareketlendi.
Dolar güne nasıl başladı 11 Haziran 2018 dolar euro fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası 4.4560 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4.4652 seviyesinden tamamladı.  Dolar/TL yeni haftaya 4.48'in üzerini deneyerek başlarken, euro/TL 5.30 seviyesinden işlem gördü. Saatler ilerlediğinde ise dolar ve euroda yukarı yönlü hareketlenme başladı. Dolar 4,52'yi geçerken euro 5,33'e çıktı.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da birinci çeyrek büyüme verisi ile nisan ayı cari açık verisi açıklandı. Rakamları açıklanmasının ardından dolar ve euroda artış yaşandı. Saat 14:30'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan Nisan ayı sanayi üretim verisi açıklanacak.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları4,47804,4800
Avro5,29005,2920
Sterlin6,00206,0330
ANKARA  
ABD Doları4,46504,4950
Avro5,27005,3100
Sterlin5,95506,0580
 


BORSADA DÜŞÜŞ VAR

Güne kayıplarla başlayan borsada ise düşüşler yaşandı. Haftanın ilk gününde 95 bin seviyesinde olan Borsa İstanbul 93 bin 900 seviyesine kadar düştü.

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