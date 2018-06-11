Dolar güne nasıl başladı 11 Haziran 2018 dolar euro fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası 4.4560 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4.4652 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL yeni haftaya 4.48'in üzerini deneyerek başlarken, euro/TL 5.30 seviyesinden işlem gördü. Saatler ilerlediğinde ise dolar ve euroda yukarı yönlü hareketlenme başladı. Dolar 4,52'yi geçerken euro 5,33'e çıktı.
Yurtiçinde bugün saat 10:00'da birinci çeyrek büyüme verisi ile nisan ayı cari açık verisi açıklandı. Rakamları açıklanmasının ardından dolar ve euroda artış yaşandı. Saat 14:30'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan Nisan ayı sanayi üretim verisi açıklanacak.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|4,4780
|4,4800
|Avro
|5,2900
|5,2920
|Sterlin
|6,0020
|6,0330
|ANKARA
|ABD Doları
|4,4650
|4,4950
|Avro
|5,2700
|5,3100
|Sterlin
|5,9550
|6,0580
BORSADA DÜŞÜŞ VAR
Güne kayıplarla başlayan borsada ise düşüşler yaşandı. Haftanın ilk gününde 95 bin seviyesinde olan Borsa İstanbul 93 bin 900 seviyesine kadar düştü.
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