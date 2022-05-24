Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)
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Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...
Dolar/TL, 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini aşarken euro/TL 17,20'nin üzerine çıktı.
Döviz kurlarında dünkü dalgalı seyir bugün yerini yükselişe bıraktı.
Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırının üzerine çıktı. Dolar/TL, 16,12'ye kadar tırmanırken euro/TL'de ise 17,30 seviyeleri görüldü.
Döviz kurları dün, Kabine toplantısında enflasyona endeksli tahvilin açıklanabileceği beklentileriyle 15,70'in altına kadar çekilmişti. Ancak Kabine toplantısında beklenen açıklama gelmeyince kur yeniden 15,90'ın üzerine tırmanmıştı.
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