Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL?

23 Mayıs 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...

Dolar/TL, 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini aşarken euro/TL 17,20'nin üzerine çıktı.

Döviz kurlarında dünkü dalgalı seyir bugün yerini yükselişe bıraktı.

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırının üzerine çıktı. Dolar/TL, 16,12'ye kadar tırmanırken euro/TL'de ise 17,30 seviyeleri görüldü.



Döviz kurları dün, Kabine toplantısında enflasyona endeksli tahvilin açıklanabileceği beklentileriyle 15,70'in altına kadar çekilmişti. Ancak Kabine toplantısında beklenen açıklama gelmeyince kur yeniden 15,90'ın üzerine tırmanmıştı.