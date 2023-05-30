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Dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 1,5'i geçti; yeni rekor geldi

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Dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 1,5'i geçti. Dolar kuru, böylece 20,41 lira seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı.
Dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 1,5'i geçti; yeni rekor geldi

Dolar kurunda günlük yükseliş yüzde 1,5'i geçti. Dolar kuru, böylece 20,41 lira seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden önce 19,58, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan önce ise 20 liranın hemen altında dolar/TL, seçimden sonra hızla yükselerek 20,50 seviyelerine yaklaştı.

Euro/TL ise yüzde 2'nin üzerinde değerlenme ile 22,08 seviyesinden işlem görüyor.

Bir diğer yandan, dolar/TL kuruyla Kapalıçarşı kuru arasındaki makas ise geriledi. Kapalıçarşı'da dolar/TL 20,79 seviyesinden alıcı buluyor. 

Her ne kadar Kapalıçarşı ile dolar kuru arasındaki makas gerilese de ülkenin bütün büyük bankalarında dolar, 22 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor.

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