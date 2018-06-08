Dolar yükselişte! 8.06.2018 dolar-euro fiyatı ne kadar

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,4960 seviyesinde dengelendi.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırılarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesinin ardından döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Faiz kararı sonrası 4,4566'ya kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 4,4916'dan tamamlamıştı.

DOLAR 3,53 SEVİYESİNDE

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,11 üzerinde, 4,49600 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 azalışla 5,2980'den, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 6,0330'dan işlem gördü. Dolar daha sonra 4,53'ü aştı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,5350 4,5360 Avro 5,3250 5,3300 Sterlin 6,0670 6,0980 ANKARA ABD Doları 4,5250 4,5600 Avro 5,3200 5,3600 Sterlin 6,0160 6,1220

BORSA KAYIPLA BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, 432,91 puan ve yüzde 0,44 değer kaybıyla 98.190,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 98.795,28 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 yükselişle 98.623,65 puandan tamamladı.

PİYASADA TEMKİNLİ HAVA

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Dünkü PPK kararını TL açısından oldukça olumlu etkilerinin olduğu görüldü. Seçimlere iki hafta kala devam eden belirsizlikler nedeniyle piyasadaki temkinli havanın sürmesi mümkün, ancak PPK kararı sonrasında TL’deki değer kazanımının bir miktar daha sürmesi beklenebilir. Mevcut seviyeler halen yılbaşına göre Sepet/TL’nin yılbaşına göre %15 yukarısında bir yeri işaret etmekte. Bu noktada dün gelişmekte olan ülke kurları çerçevesinde yaşanan oldukça güçlü satış dalgasının TL tarafında bertaraf edilebildiği ve değer kazanımı ile olumlu ayrışmasını ciddi orana taşıyabildiğini gördük. Dün özellikle Güney Afrika ve Brezilya’da yaşanan gelişmeler GoÜ sepeti üzerinde etkili olmuştu. Sonuç olarak çok kısa vadede global resmin desteklemesi durumunda USD/TL tarafında 4,40-4,45 bandına çekilmenin mümkün olacağını düşünüyoruz.(Tacirler Yatırım)

YÜKSELİŞ DIŞ NEDENLERDEN

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Bu hamle ile birlikte USDTRY paritesinde ilk tepki olarak gerilediği 4.45 seviyelerinin korunamadığını söylemekte fayda var. Kurdaki tansiyon zaman zaman 4.51 seviyesine tekrar yükselse de bu sabah 4.48 bölgesinde hareket etmekte. Paritedeki gevşeme eğiliminin sınırlı kalmasını iç nedenlerden değil daha çok dış nedenlerden oluştuğunu düşünmekteyiz. Dün GOP’lardaki değer kayıpları paritenin gevşeme eğilimine set vurmuş olabilir. Özellikle dün Brezilya Reali ve Güney Afrika Randında oluşan değer kayıpları GOP sepetindeki diğer para birimlerini olumsuz etkilemiş görünüyor. Bu sabah GOP tablosuna baktığımızda daha ılımlı seyirler var. Piyasada Euro’nun yükselmesiyle birlikte gevşeyen Dolar ve yumuşak GOP seyri devam ettiği sürece USDTRY kurunda gevşeme eğilimi izlenebilir. Bugün veri bazlı hareketlerin oluşmasını beklemiyoruz.

MOODY'S VE FED'İN KARARI ETKİLİ OLACAK

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

TCMB’den beklentilerin üzerinde gelen faiz artırım kararı sonrası kurda 4.45’e kadar geri çekilmenin gün kapanışına kadar oluşamadığı gözlendi. TCMB’nin bu hamlesine istinaden kurda geri çekilmeler devam edecek mi bu sorunun cevaplanması gerekiyor. Son günlerde ardı ardına gelen hem ülke hem de şirket bazında not indirimi için değerlendirme haberleri -ki dün akşam Moody’s 17 bankanın kredi notunu düşürdüğünü açıkladı- ile gelecek hafta FED’in faiz artırım ihtimalinin yüksek olması kurun hareketlerini etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında değerlendirilecek.