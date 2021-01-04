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Dolar Zayıfladı, Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

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2020'de son 10 yılın en büyük yükselişini gösteren altın, yeni yıla da hızlı başladı. Altın fiyatları, doların kan kaybetmesiyle son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Dolar Zayıfladı, Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Altının onsu yüzde 1.70’lik yükselişle bin 927 seviyesini aşarken, gram altının fiyatı ise 456 liraya yükseldi. Altın fiyatlarının yükselişinde, doların diğer para birimleri karşısında yükselmesi etkili oldu. Türk Lirası da sabahın erken saatlerinde dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kazandı. Dolar kuru 7.36 seviyesinin altına geriledi.

JPMorgan yayımladığı 2021 piyasa görünümü raporunda, altının olağandışı yükselişinin daha yeni başlamış olabileceğine işaret ederek, 2012 yılından geçtimiz seneye kadar altın fiyatlarının düşük bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Bu durumun tersine dönmeye başladığını söyleyen JPMorgan, “Eğer altın rallisinin daha başında olduğumuza inanıyorsanız hazırlıklı olmanız gerekli. Yanlış zamanda altına yapılan yatırımı tersine döndürmesi nesiller sürebilir.” değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan küresel pazar stratejisti Kerry Craig, “Covid vakaları ve aşı dağıtımı şimdilik yatırımcılar için kilit odak noktası olmaya devam edecek. Aşıların geniş dağıtımı olmadan, sosyal hareketlilik ve ekonomideki kilitlenmenin kalkması zor görünüyor. Ekonomideki sarsıntının yeni yılın ilk çeyreğinde sürmesini bekliyoruz” dedi.

Altının düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükseldiğine işaret eden ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, “Altın, reel faiz oranları düşük olduğunda geleneksel olarak daha iyi performans gösterir” dedi.

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