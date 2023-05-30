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Dolar/TL’de artış sürüyor

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Dolar/TL kuru, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yükselişine devam etti. Kur haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü.
Dolar/TL’de artış sürüyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Türk lirasında düşüş trendi sürüyor.

Dolar/TL’deki günlük yükselişler seçim döneminde daha önceki yataya yakın seyre kıyasla bir miktar hızlandı. Dolar/TL bugün 20,28 seviyesindeki yeni tarihi zirveye yükselerek güne başladı.

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 3,2 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 6,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 7,4 kayıp yaşadı. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80 seviyesinde.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Önümüzdeki dönemde hem kısa vade için hem uzun vade için hangi ekonomi görüşünün öne çıkacağını hâlâ net değil. İsimler, yöntemler, birçok yatırımcı bu detayları bekliyor. Bu hafta netlik kazanması piyasanın önünü görmesi açısından daha sağlıklı olacaktır” dedi ve şunları söyledi:

“TL’de değer kaybı seçim döneminde yılın ilk dönemine kıyasla bir miktar hızlandı ancak kümülatif olarak bakıldığında TL’nin mevcut politikada daha çok değer kaybetmesi hala gerekli.”

PİYASALAR EKONOMİ POLİTİKALARINA ODAKLANDI

Piyasalar, kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklandı.

İş dünyasından gelen görüşler gündeminin seçimden ekonomiye kayması gerektiği yönünde. Erdoğan dün akşam AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Şimşek’in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü Nisan ayında söylemişti. Ancak Şimşek’in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde bitirdiği bu seçimi iktidarını üçüncü on yıla uzatarak tamamlamış olacak. Erdoğan’ı destekleyen ittifak TBMM’de çoğunluğu seçimlerin ilk turunda elde etmişti.

Erdoğan’ın seçim sonrası açıklamasında faizi düşürdükleri gibi enflasyonu da düşüreceklerini, bunu daha önce yaptıklarını belirtti. Ayrıca “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” dedi.

“Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır” diyen Erdoğan, “Şu anda faiz yüzde 8,5’e indirildi ve göreceksiniz enflasyon da inecek” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN MESAJLARI İZLENECEK

Erdoğan’ın bugün TOBB genel kurulundaki konuşması da bu kapsamda olası ekonomi mesajları açısından takip edilecek.

TL’nin değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken iki seçim arasındaki ilk hafta da rezerv kaybı ise 3.5 milyar dolar oldu. Bankacılar rezerv kayıplarının geçen hafta da devam ettiğini hesaplıyor.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve piyasaların ekonomi politikalarına uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda.

Seçimin iki turu arası kredi piyasası, istisna ve zorunlu durumlar hariç bankacıların deyimiyle “durma noktasına” gelmişti.

Mevduat faizlerinde önce yüksek montanlı işlemlerde yıllık yüzde 40 civarında getiri oluşurken bazı bankalarda daha düşük tutarlara da bu faizleri verdi. Bankacılar KKM ve mevduat hariç seçim döneminde “pek bir işlem” yapamadıklarını belirtmişlerdi.

Bugün iç veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret verisi yer alıyor. Yarın ilk çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH), Perşembe günü imalat sanayi PMI ile Mayıs ayına ilişkin öncü enflasyon, daha sonra ise öncü dış ticaret istatistikleri takip edilecek. (REUTERS)

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