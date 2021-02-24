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Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'yi buldu

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Dolar/TL'de küresel piyasaları etkisi altına alan tahvil faizlerindeki yükselişle ivme yukarı dönerken, Türk Lirası gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'yi buldu

Küresel piyasalarda artan tahvil faizleri risk iştahını kaçırırken gelişen para birimleri de dolar karşısında gerileme kaydetti.

Türk Lirası ise gelişen ülke para birimleri arasında yüzde 2'ye varan gerilemeyle negatif ayrıştı. Kurda güniçi en yüksek seviye 17:30 itibariyle 7,2489 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışma konusu olan Döviz rezervleriyle ilgili olarak "Rezervler kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldı" diye konuştu.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır" dedi.

Erdoğan, “Enflasyonu düşürme, kur istikrarını sağlama, faizleri aşağıya çekme konusundaki kararlılığımızı, attığımız her adımda gösteriyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likiditeyi daha fazla sıkılaştıracak adımlar attı.TCMB, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Ekonomistlere göre, piyasalara 600 milyar TL veren TCMB, para politikasında sıkılığın dozunu artırmak için piyasadan biraz daha TL çekmek istemiş olabilir.

 

TCMB: TL cinsi karşılıklar 25 milyar TL artacak

Değişikliğe ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artması, buna karşın döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 0,5 milyar ABD doları tutarında azalması öngörüldü.

Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 olarak belirlendi.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 5 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

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