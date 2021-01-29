Domateste limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 22-28 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklama şu şekilde: “İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. İthal ürünlerden 23 numuneden 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır. Yerli ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.”